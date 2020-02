Janet Neiser

Müllrose (MOZ) Am Freitag hat die Zeit in drei Familien in Oder-Spree für ein paar Minuten still gestanden. Für sie jährte sich der wohl schrecklichste Tag in ihrem Leben. Am 28. Februar 2017 wurden geliebte Menschen aus ihrer Mitte gerissen – durch Jan G. aus Müllrose. Innerhalb von drei Stunden hatte der damals 24-Jährige das Leben von Marianne G. (79) aus Müllrose sowie den zwei Polizeibeamten Torsten P. (49) aus Schernsdorf und Torsten K. (52) aus Pfaffendorf ausgelöscht.

Jan G. sitzt mittlerweile in der Justizvollzugsanstalt Luckau-Duben (Dahme-Spreewald). Zu Beginn des Jahres 2019 hatte die Strafvollstreckungskammer des Landgerichtes Potsdam – die zuständig war, weil der bereits Verurteilte im Maßregelvollzug Brandenburg (Havel) und damit im Gerichtsbezirk Potsdam untergebracht war – entschieden, dass der Dreifachmörder von der Forensischen Psychiatrie in eine Justizvollzugsanstalt verlegt wird.

Er war eine tickende Zeitbombe

Nach Verhaltensbeobachtungen und Tests war man zu dem Ergebnis gekommen, dass bei Jan G. keine psychische Krankheit vorliegt, hieß es damals. In Duben wird er nun die lebenslängliche Haftstrafe verbüßen, bestätigte die nun verantwortliche Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder). Als Jan G. im Jahr 2018 sein Urteil erhielt, wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt, er wird nach den mindestens 15 Jahren, die er bei "lebenslänglich" in Deutschland zu verbüßen hat, nicht entlassen. Die Tragödie vom 28. Februar 2017 hatte sich vorher angekündigt: Mehrere Straftaten, Drogensucht, ignorierte Auflagen früherer Gerichtsurteile und Hilfeschreie der Familie reichten jedoch nicht aus, um diese tickende Zeitbombe zu entschärfen.

Das Unfassbare, das am Wintertag 2017 passierte, spielte sich wie folgt ab: Es ist 9.20 Uhr in Müllrose, als Marianne G. an ihrem 79. Geburtstag in ihrem Haus auf ihren Enkel Jan trifft. Eine voll gestellte Badewanne und ein durch Drogen vernebeltes Gehirn lassen den jungen Mann ausrasten. Er schlägt seine Oma nieder und schneidet ihr im Bad eiskalt die Halsschlagader durch. Dann setzt er sich ins Auto der Oma und fährt los, ohne Führerschein.

Gegen 12.15 Uhr erreicht Jan G. Oegeln bei Beeskow. Dort wollen die zwei Polizeibeamten Torsten P. und Torsten K. auf der B.87 eine Straßensperre errichten, um das Fluchtauto zu stoppen. Mit etwa 160.km/h rast der Müllroser auf sie zu und erfasst sie. Sie sind sofort tot. Von einer Minute auf die andere müssen jeweils drei Kinder ohne ihren Vater und zwei Ehefrauen ohne ihren Mann weiterleben. Jan G. fährt weiter. Als sich das Auto überschlägt, versucht er zu Fuß zu fliehen, wird aber kurz darauf verhaftet. Später beim Prozess ist bei dem Mörder von Reue nichts zu spüren. Empathie zeigt er keine. Das spätere Urteil will er zunächst nicht akzeptieren. Doch die Revision wird verworfen.

In Oegeln haben Polizeibeamte am Freitag wie jedes Jahr Blumen niedergelegt. Aber auch an anderen Tagen werden immer wieder Polizisten gesehen, die an der Unglücksstelle aussteigen. "Torsten" steht auf dem dortigen Kreuz. Vor dem Grab von Torsten P. auf dem Schernsdorfer Friedhof sind am Freitagnachmittag ebenfalls viele Menschen zu sehen. Mitglieder der Ortsfeuerwehr des Dorfes im Schlaubetal legen ein Gesteck mit den Worten "In lieber Erinnerung. Deine Feuerwehr-Kameraden" nieder. "In den vergangenen zwei Jahren sind wir am 28..Februar immer an der Unfallstelle bei Beeskow gewesen", sagt Ortswehrführer Karsten Rost, als er später mit seinen Leuten im Feuerwehrgerätehaus zusammensitzt. Torsten P. ist mit dabei – auf einem großen Bild und in den Herzen der Männer. "Diesmal haben wir hier zu Hause unser Gesteck niedergelegt." Die Kameraden würden immer noch an Torsten denken.

"Ja, er fehlt!", betont Karsten Rost. "Er war einfach ein super Kerl", meint ein anderer. Klar, würde man im Dorf oft drüber reden. "Der Torsten war ja ein anerkannter Bürger hier. Das geht uns alles sehr nahe", sagt Rost. Kurz darauf beginnt der Himmel zu weinen.