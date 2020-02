Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Steffi Kühnert führt Regie in dem Schauspiel des Hans-Otto-Theaters "Die Katze auf dem heißen Blechdach". Es gastiert am Sonnabend um 19.30 Uhr im Kleist Forum. Im MOZ-Interview spricht Sie über Rollenwechsel im Theater und über Erinnerungen an den Dreh von "Halbe Treppe".

Frau Kühnert, Ihr Schauspiel "Die Katze auf dem heißen Blechdach" von Tennessee Williams wird Sonanbend im Kleist Forum gezeigt. Wie kamen Sie zu dem Stück?

Die Idee ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Die Intendantin vom Hans-Otto-Theater Bettina Jahnke hat mich gefragt, ob ich mit dem Stück etwas anfangen kann. Und ja, das konnte ich. Es geht um eine Familie, und die ist ja quasi die kleinste Zelle der Gesellschaft. Und in der geht es drunter und drüber, es gibt Machtkämpfe, Missgunst, der Umgang miteinander ist verroht – das alles ist sehr aktuell.

Viele kennen Sie als Schauspielerin, speziell aus dem Frankfurt-Film "Halbe Treppe". Jetzt sind sie vor allem als Regisseurin im Theater unterwegs. Wie kam es, dass Sie die Seiten wechselten?

Theater war immer meine Leidenschaft, ich war über 20 Jahre fest engagiert. Dann begann ich an der Schauspielschule "Ernst Busch" zu unterrichten, damit begann schon ein Perspektivwechsel. Dann fragte mich das Theater in Schwerin, ob ich dort etwas inszenieren will. Man gibt als Regisseurin ein Stück Verantwortung aus der Hand – ich muss mich nicht mehr oben auf der Bühne bewähren. Dem bin ich irgendwie nervlich nicht mehr gewachsen. Früher fand ich dieses Live-Erlebnis auf der Bühne wunderbar, jetzt bereitet es mir nur noch riesigen Stress. Da ist was nicht in Ordnung. Vielleicht wollen mein Körper oder meine Seele das einfach nicht mehr.

Vor 18 Jahren spielten Sie im Film "Halbe Treppe" eine der Hauptrollen als Parfümerie-Verkäuferin Ellen Kokowski.

Ja! (begeistert) Das war eine prägende Arbeit für mich, im Prinzip mein erster richtiger Filmdreh. Und der Film hatte ja Bezug zur Stadt, deswegen verbinde ich viel mit Frankfurt.

Erzählen Sie mal von den Dreharbeiten!

Drei Monate haben wir in der Stadt verbracht. Gewohnt haben wir in einem Hotel am Berg gegenüber einem Park. Es war noch nicht eröffnet war, da waren noch Bauarbeiten. Ein bisschen wie in einer Jugendherberge war es. Gedreht haben wir im Zentrum, da war so ein leerstehendes Kaufhaus. Oben im Oderturm haben wir gedreht und unter der Stadtbrücke am Wasser. Wir sind auch öfter über die Grenzbrücke nach Polen gegangen, das kannte ich schon aus meiner Jugendzeit. Bin ja in Wilhelmshagen bei Erkner aufgewachsen.

Wo war die Parfümerie?

Unten im Oderturm, das war ein laufendes Geschäft. Dort habe ich eine Woche hospitiert und richtig arbeiten gelernt. Dann haben wir dort bei laufendem Betrieb gedreht.

Der Film kam 2002 heraus, welche Veränderungen haben Sie seit damals in der Stadt bemerkt?

Hm, schwer zu sagen. Die Halbe Treppe ist jedenfalls weg, soweit ich weiß. Die war an der Fußgängerbrücke auf der Seite mit dem alten Kino.

Sind Sie zu dem Gastspiel auch in Frankfurt?

Nein, ich muss nach Schwerin. Aber ich kann es den Frankfurtern nur ans Herz legen. Es ist ein kurzweiliger anderthalbstündiger Abend mit tollen Schauspielern.

"Die Katzeauf dem heißen Blechdach" nach Tennessee Williams, Hans-Otto-Theater Potsdam, Sa., 19.30 Uhr, Kleist Forum. Karten kosten 20, ermäßigt 18 Euro