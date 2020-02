Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Im kommenden Finanzausschuss am Dienstag, 3. März, wird ab 19 Uhr im Ratssaal auch die Nachtragssatzung für den Haushalt 2020 besprochen. Ein Blick in den Inhalt lohnt sich, sieht der Bericht doch unter anderem die Erweiterung der medizinischen Versorgung vor.

Doch von Anfang an: Anlass für den Nachtragshaushalt sind, wie berichtet, die explodierten Sanierungskosten für die kleine Turnhalle. 2,7 Millionen Euro soll das Vorhaben kosten. Die Stadtverordneten hatten beschlossen, ohne Fördermittel bauen zu wollen, um das Projekt nicht länger aufschieben zu müssen. Haushaltsreste der Vorjahre (300 000 Euro) und für 2020 bereitgestellte Mittel (455 000 Euro) reichen nicht aus. Um die Liquidität der Stadt zu sichern, soll ein Kredit in Höhe der 2,7 Millionen Euro aufgenommen werden.

Nun zur medizinischen Versorgung. Die Verwaltung plant, 422 000 Euro für den Umbau der Asylbewerberhäuser auszugeben. Sozialer Wohnraum soll dabei berücksichtigt werden. Es werden nicht nur 34 Wohnungen geschaffen. In der Nachtragssatzung steht zudem, dass eine Arztpraxis integriert werden soll. Von der Möglichkeit, einen weiteren Mediziner in Kremmen anzusiedeln, war bisher auf keiner öffentlichen Sitzung die Rede. Die Suche dürfte nicht einfach sein. Erst 2018 schloss Botho Schneider seine Praxis in Beetz. Grund: Er fand keinen Nachfolger.