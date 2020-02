Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eine geschlossene HNO-Praxis in Bernau, zugesperrte Arzt-Praxen in der Bad Freienwalder Schlossparkambulanz. In beiden Fällen erwiesen sich die angeblichen Verdachtsfälle als unbegründet. Doch: Die Sorge vor einer möglichen Infektion mit dem Corona-Virus, Mediziner nennen den Erreger Sars-CoV-2 und die Lungenkrankheit Covid-19, in der Region wächst.

Auch der regionale Gesundheitskonzern GLG bereitet sich auf eine etwaige Epidemie vor. Am Donnerstag wurde ein Covid-Koordinierungsstab eingerichtet. Dieser hat noch am Abend ein Informationsblatt für alle Mitarbeiter herausgegeben. "Es wird damit gerechnet, dass das Virus in Kürze auch Brandenburg erreicht", ist darin zu lesen. In den vergangenen Wochen seien bereits spezielle Hygienepläne erstellt worden. Aufgrund der aktuellen Situation habe man nun, dem Vorgehen der Berliner Charité folgend, besagten Koordinierungsstab gebildet.

Bei jedem Fall sofortige Info

Die Aufgaben dieses Stabs sind klar definiert. Demnach erwartet der Stab täglich bis 10 Uhr Meldungen aus allen Notfallzentren und Rettungsstellen der GLG-Kliniken zu Corona-Verdachts- und bestätigten Fällen, "auch wenn keiner dieser Fälle aufgetreten ist". Bei Verdachtsfällen in Angermünde, Prenzlau und Eberswalde ist sofort zu informieren. Der Stab erarbeitet auf der Basis der aktuellen Zahlen täglich einen Lagebericht, erfasst Bettenkapazitäten in den Isolierbereichen, steht mit der Abteilung Materialwirtschaft im regelmäßigen Kontakt ebenso wie mit den Gesundheitsämtern.

Vorkehrungen hat ebenso die Stadt Eberswalde als Träger von Kitas und Grundschulen getroffen. Die Kita-Leiterinnen seien noch einmal speziell für das Thema sensibilisiert worden, so Dezernent Jan König. Die Informationskette sei klar besprochen worden. Mit Blick auf die derzeit ohnehin vermehrt auftretenden Infekte würden die Erzieher "eine hohe Verantwortung tragen", einerseits Symptome ernst zu nehmen, andererseits nicht in Panik zu verfallen. Wichtig, so König, sei das Gespräch mit den Eltern. Überdies beschäftige nicht nur das Thema Corona-Virus die Verwaltung, sondern auch die Masernimpfpflicht, die ab Sonntag für Neuaufnahmen gilt.

In Panketal hat Bürgermeister Maximilian Wonke den Verwaltungsstab für den Ernstfall schon vorsorglich zusammengerufen. Die freiwillige Feuerwehr ist in dem Stab vertreten, aber auch Abteilungen wie das Ordnungsamt. Auch wenn die Federführung beim Landkreis liege, seien die Kommunen doch für viele Aufgaben zuständig. "Wenn – im schlimmsten Fall – zum Beispiel eine Kindereinrichtung geschlossen werden muss und für Kontaktpersonen Quarantäneräume benötigt werden, dann werden wir die natürlich vor Ort einrichten", so Wonke.

"Desinfektion und Hygiene sind das A und O", heißt es aus den Eberswalder Kitas. Nicht erst seit Bekanntwerden der ersten Corona-Virus-Fälle in Deutschland. Gleichwohl sei das Bewusstsein noch einmal geschärft worden. Überall gibt es Info-Blätter vom Landkreis Barnim. Und die Stadt versorge die Einrichtungen zusätzlich noch mit Desinfektionsmittelspendern für die Eingänge, ist zu erfahren.

Bundesweite Lieferengpässe

In den Eberswalder Drogeriemärkten ist Desinfektionsmittel unterdessen ausverkauft. Ebenso wie Mundschutz. Beides könne auch nicht bestellt werden. Es gebe bundesweite Lieferschwierigkeiten, heißt es. Die letzten Desinfektionsmittel-Packungen gingen am Freitagvormittag auch in der Ginkgo-Apotheke über die Theke. In den Supermärkten und Discountern lichten sich derweil punktuell die Regale bei einzelnen Lebensmitteln, etwa bei Nudeln, Reis und Backmischungen.

Die Krankenkasse Barmer, die eine Hotline in Sachen Corona geschaltet hat, stellt vermehrt Anfragen zu arbeitsrechtlichen Aspekten für einen etwaigen Quarantäne-Fall fest. Wilhelm Mansberg, Arbeitsrechtler bei der Kasse, weist auf die Fürsorgepflicht hin: "Bei einem begründeten Verdacht (...) muss der Arbeitgeber den Betroffenen umgehend nach Hause schicken."