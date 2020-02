MOZ

Bernau (MOZ) Die Sorge vor dem Corona-Virus löst beim Barnimer Einzelhandel schwunghafte Umsätze und teilweise sogar Engpässe aus.

Das bestätigt am Freitag Michael Siebert vom Basdorfer Rewe-Markt. Demnach decken sich die Kunden mit "Toilettenpapier und Küchenrollen, Nudeln und Büchsen" ein. "Donnerstagabend war ein Teil unserer Regale komplett leer. Weil wir sofort noch kurzfristig bestellen konnten, verfügen wir heute über das Zehnfache, sodass uns die Waren bis Sonnabend wohl nicht ausgehen werden", reagierte Siebert am Freitag auf entsprechende Anfragen. Wie er einräumt, steigt in der Branche das Stressniveau. "Irgendwann sind die Mitarbeiter in den Lagern nicht mehr in der Lage, Sonderschichten zu schieben", deutet Siebert an. Er hofft, dass es im Barnim nicht zur Panik und zu Hamsterkäufen kommt.

Schon Donnerstagabend waren in manchem Discounter oder Markt Spaghetti und Nudeln kaum mehr zu bekommen. Das galt auch für H-Milch. "Es werden aber vor allem Konserven und Eintöpfe viel gekauft", beschreibt ein Marktleiter die Situation am Freitag. Nudeln, Mehl oder Zucker seien jedoch weniger stark gefragt. Dagegen werden Artikel der Handhygiene viel öfter gekauft als sonst. "Lieferengpässe gibt es aber nicht. Alle Kunden werden versorgt. Vermutlich wollen viele Menschen nicht mehr auf die Straße und einkaufen gehen, wenn tatsächlich eine Corona-Ansteckung in der Region festgestellt wird."

Hygiene spielt auch in den Kitas und Schulen der Stadt Bernau eine wichtige Rolle. Wie André Ullmann von der Stadtverwaltung sagt, sei festgelegt, was, wann und wie oft desinfiziert werden muss. Der Vorrat an Desinfektionsmitteln wurde aufgestockt. Auf Begrüßungen per Handschlag wird verzichtet. Das gelte für die gesamte Verwaltung. Darüber hinaus werde auf mögliche Übertragungswege hingewiesen. Zudem seien Desinfektionsmittel an die Mitarbeiter ausgereicht worden.

Verwaltungsstab eingerichtet

In Panketal hat Bürgermeister Maximilian Wonke den Verwaltungsstab für den Ernstfall schon vorsorglich zusammengerufen. Die Freiwillige Feuerwehr ist in dem Stab vertreten, aber auch Abteilungen wie das Ordnungsamt. Auch wenn die Federführung beim Landkreis Barnim liege, seien die Kommunen doch für viele Aufgaben zuständig. "Wenn – im schlimmsten Fall – zum Beispiel eine Kindereinrichtung geschlossen werden muss und für Kontaktpersonen Quarantäneräume benötigt werden, dann werden wir die natürlich vor Ort einrichten", so Wonke.

Um keine Zeit zu verlieren, habe der Verwaltungsstab bereits einen Raum bezogen. Eine seiner wichtigsten Aufgaben werde die Kommunikation sein, sagt der Bürgermeister. "Auch mit den Vorsorgemaßnahmen in den Schulen und Kitas sind wird gut aufgestellt, aber eine Ansteckung kann man niemals hundertprozentig ausschließen." Froh sei er, dass gegenwärtig keine Großveranstaltungen stattfinden.

Auch im Wandlitzer Rathaus stimmte sich Bürgermeister Oliver Borchert (F.Bg.W.) Freitagnachmittag mit seinen Amtsleitern ab. "Wir verzichten auf das Händeschütteln und lächeln unsere Besucher an", gab Borchert als ein Rezept zur Hygiene aus. In der Verwaltung, in Schulen und Kitas sollen Spender zum Desinfizieren aufgestellt werden, so die Festlegung vom Freitagnachmittag. Außerdem werden Merkblätter ausgelegt, um den Bürgern Hinweise an die Hand zu geben. "Wandlitz ist vorbereitet, bewahrt aber die Ruhe, zumal bislang ja auch keine Fälle bekannt wurden", fasst Borchert zusammen. Ähnlich wird die Lage auch in Werneuchen eingeschätzt. "Als Verwaltung halten wir nichts von Panikmache", sagt Bürgermeister Frank Kulicke (UWW). Federführend sei der Landkreis, daran orientiere man sich. Veranlasst wurde von Seiten des Rathauses lediglich, an Kitas, Schulen und der Verwaltung Infektionsspender für die Hände aufzustellen. "Die Anschaffung haben wir am Freitag beauftragt", so Kulicke.

Unnötige Unruhe

Ganz ähnlich wie die Amtschefs reagieren Barnims Landrat Daniel Kurth und Amtsärztin Dr. Heike Zander. Beide mahnen zur Besonnenheit. "Aufmerksamkeit und erhöhte Vorsicht sind geboten", sagen sie. Wichtig sei, nicht in Unruhe zu geraten. "Wirklich gefährlich wird es vor allem dann, die Gesundheits- und Versorgungssysteme durch Hamsterkäufe oder unnötige Anforderungen von Rettungsmitteln an die Grenze der Leistungsfähigkeit gebracht werden."

Alle Barnimer, so Daniel Kurth und Heike Zander, sollten sich über die offiziellen Kanäle auf dem Laufenden halten. Unter www.barnim.de seien die wichtigsten Informationen zusammengetragen und werden die häufigsten Fragen beantwortet. Dort gibt es auch weiterführende Links, zum Beispiel zum Robert-Koch-Institut. An Spekulationen und der Verbreitung von Falschmeldungen in den sozialen Medien sollte sich niemand beteiligen.

Info: Bei dringenden Fragen könnten sich die Barnimer unter 03334 2141601 direkt ans Gesundheitsamt wenden.