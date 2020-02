Diese Ampel soll weg: Im Bauausschuss lehnten die meisten den Abbau der Querung am Havelplatz ab. Die Mitglieder waren sich jedoch einig, dass die Ketten an der Mittelinsel nicht mehr sein müssen. © Foto: Amy Walker

Hennigsdorf (MOZ) Die Diskussionen zum Ausbau der Fontanestraße in Hennigsdorf sind in die nächste Runde gegangen. Beim Bauausschuss am Donnerstagabend wurde über den Projektbeschluss der Stadtverwaltung lange debattiert – am Ende waren sich die Politiker immer noch nicht einig. Weder der Projektbeschluss noch ein von der Fraktion BürgerBündnis/Die Unabhängigen eingereichter Änderungsantrag konnte eine Mehrheit überzeugen.

Pflasterung vor der Grundschule

Der Baustart soll bereits im Sommer diesen Jahres erfolgen, sofern die nötigen Fördermittel rechtzeitig genehmigt werden. Die Deutsche Bahn plant, im Jahr 2022 die Marwitzer Straße zeitweise zu sperren, um dort die Bahnbrücken zu erneuern. In der Zeit wäre die Fontanestraße für die Verkehrsumleitung elementar wichtig, weshalb die Hennigsdorfer möglicherweise den nördlichen Teilabschnitt 2 (siehe Plan) zuerst bauen müssten. Nach Abschluss der Brückenbaumaßnahmen würde der erste Teilabschnitt im südlichen Bereich der Fontanestraße ab 2023 folgen.

Insgesamt 7,85 Millionen Euro hat Hennigsdorf eingeplant, wovon rund zwei Millionen von der Stadt getragen werden sollen. Die neue Fahrbahn würde insgesamt 7,5 Meter breit sein, davon sind je Seite 1,5 Meter Schutzstreifen für Fahrradfahrer vorgesehen. Die Verwendung eines besonderen "Sickerasphalts" würde den Straßenlärm reduzieren, genauso wie die eingeplanten Bäume auf den Straßenrändern zwischen Fahrbahn und Gehweg. Die Stadt will die Grünstreifen mit Linden, Spitzahorn und Stauden bepflanzen, die schon vorhandenen Zierkirschen südlich des Heidewegs sollen erhalten bleiben. Den detaillierten Plan stellte Fachdienstleiter Dirk Asmus den Ausschussmitgliedern vor.

Bei der Diskussion im Bauausschuss ging es den Stadtverordneten im Wesentlichen um zwei Knackpunkte: Zum einen irritierte die Stadtverordneten, dass im Bereich der Theodor-Fontane-Grundschule auf Höhe des Havelplatzes die Ampelanlage abgebaut werden soll. Stattdessen würde es ab der Nauener Straße bis kurz vor der Heinestraße Rampen geben. Außerdem sieht die Planung vor, auf diesem Abschnitt bis zur Schule die Straße so farblich zu pflastern, dass es sichtlich erkennbar ist, dass es sich an der Stelle um einen Fußgängerquerungsbereich handelt. An mehreren Stellen würde es zusätzlich barrierefreie Querungshilfen geben.

"Was ich begrüße, ist, dass wir endlich die Ketten an der Mittelinsel wegbekommen, die fast keiner berücksichtigt", sagte Petra Röthke-Habeck (B90/Grüne). Es gebe so für Fußgänger überall einen direkten Übergang. "Ich würde aber auf gar keinen Fall auf eine Ampel verzichten", sagte Gunnar Berndt (AfD). Für Kinder und Senioren biete die Ampel eine zusätzliche Sicherheit, die nicht außer Acht gelassen werden dürfe. Auch Michael Wobst (SPD) plädierte für das Weiterbestehen einer Fußgängerampel. "Wir haben beobachtet, dass an der Stelle wild überquert wird. Daher ist die farbliche Unterscheidung in diesem Bereich sinnvoll. Eine Ampel wäre natürlich trotzdem auch eine Option", sagte Stadtentwicklungsdezernent Daniel Stenger. Die Fraktionen müssten dafür aber noch Änderungsanträge stellen. Christine Freund (SPD) berichtete, sie habe oft beobachtet, dass gerade an der Fußgängerampel Autofahrer beschleunigen würden, um bei Gelb noch schnell rüberzukommen. "Ich kann mir vorstellen, dass diese Lösung solche Situationen vermeiden würde. Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar besser funktioniert."

Schutzstreifen für Fahrradfahrer

Der zweite Diskussionspunkt befasste sich mit den Fahrradstreifen. Durch den Schutzstreifen links und rechts würde die Fahrbahn auf 4,5 Meter eingeengt werden. Momentan müssen Radfahrer auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg fahren, der jedoch farblich markiert ist. Ein Änderungsantrag der Fraktion BürgerBündnis/Die Unabhängigen verlangt die Beibehaltung dieser Geh- und Radwegkombination. Begründet wurde das durch eine Studie der Unfallforschung der Versicherer, die Oliver Schönrock (parteilos) im Bauausschuss zitierte. Darin sei festgestellt worden, dass 93 Prozent von befragten Radfahrern lieber auf einem getrennten Radweg fahren als auf der Straße. "Die Gefahr von Autotüren, die auf dem Schutzstreifen aufgehen, ist sehr groß," so Schönrock. Seine Fraktion würde es begrüßen, wenn Fahrradfahrer auf einem farblich gekennzeichneten Bereich auf dem Gehweg fahren könnten. Die Einengung der Fahrbahn und die Streichung von rund 80 Stellplätzen auf der Straße wäre dadurch nicht mehr notwendig.

Petra Röthke-Habeck verwies auf die Bundesanstalt für Straßenwesen, die sagt, dass Fahrradschutzstreifen mit Abstand die sicherste Option für Radfahrer seien. "Wir hatten viele Fahrradunfälle auf der Fontanestraße, die durchweg an Einmündungen stattfanden, wo Radfahrer den Gehweg überquerten", so Röthke-Habeck. Dies würde bei Radfahrern auf der Straße nicht mehr passieren. Da der Gehweg trotzdem noch für Radfahrer frei sei, könnten die Bürger sich aber trotzdem noch dafür entscheiden, so Röthke-Habeck.

Letztlich blieb das Abstimmungsergebnis im Bauausschuss unentschieden: Für den Änderungsantrag gab es vier Ja-Stimmen und vier Nein-Stimmen bei einer Enthaltung, für den Planungsentwurf stimmten drei Mitglieder, drei stimmten dagegen und wieder drei enthielten sich.