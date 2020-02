Frankfurt (Oder) (MOZ) Angezählt war Velimir Petkovic bei den Berlinern Handball-Füchsen schon lange. Es stand fest, dass der Trainer die Hauptstädter zum Saisonende verlassen muss. Deshalb kommt das sofortige Aus, das der Club am Freitag verkündete, wahrlich nicht überraschend.

Den letzten Ausschlag gab die deprimierende 30:32-Niederlage gegen den Tabellenletzten HSG Nordhorn, der bis dato gerade mal ein Saisonspiel in der Bundesliga gewonnen hatte. Da wandten sich auch die treuesten Fans mit Grausen.

Für die Vereinsführung um den neuen Sportchef Stefan Kretzschmar war das wohl der letzte und entscheidende Grund, die Reißleine zu ziehen. Sie haben ja ambitionierte Ziele in der Hauptstadt: Die Champions-League-Plätze sollen regelmäßig erreicht werden, und auch der Meistertitel ist durchaus im Visier.

Ob das in diesem Jahr noch zu schaffen ist, darf allerdings bezweifelt werden. Zu unkonstant waren die Leistungen. Begeisternde Spiele wechselten sich mit hanebüchenen Vorstellungen wie eben am Donnerstag gegen Nordhorn ab. Für Interimstrainer Michael Roth ist es wichtig, die Köpfe freizubekommen – und es wäre auch hilfreich, wenn einige verletzte Spieler zurück kämen. Dann ist das Halbfinale im EHF-Cup drin. Dieses findet in der heimischen Max-Schmeling-Halle statt – wenn das kein Anreiz ist.