Manja Wilde

Fürstenwalde Marcel Philipp lässt sich die Anstrengung kaum anmerken. 25 Kilo wiegt der Spreizer, den der Feuerwehrmann in den Händen hält. Ist eine Person im Fahrzeug eingeklemmt, kommt das Gerät zum Einsatz. Mirko Maz hat sich die große Schere genommen. "Man braucht sie, um A-, B- und C-Holme zu durchtrennen, das Dach eines Autos zu öffnen", erklärt er.

Donnerstag, 18 Uhr, Gerätekunde steht auf dem Programm. Ausbilder Daniel Kramer hat sich mit Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr in der Fahrzeughalle versammelt. Schläuche werden an die hydraulischen Geräte gesteckt. "Auf dem Schlauch sind 630 Bar, ihr müsst aufpassen, dass der nicht in die Schere kommt", betont Kramer. Dass sich vor genau 140 Jahren die Freiwillige Feuerwehr gegründet hat, spielt keine Rolle. Es wird trainiert.

"Bei rund 300 Einsätzen jährlich fahren Ehrenamtler mit", sagt Feuerwehrchef Jörn Müller. Sie unterstützen die Hauptamtlichen, rücken aber auch allein aus, wenn an mehreren Orten Hilfe gefordert ist. 60 Mitglieder hat die Einsatzabteilung der Freiwilligen, 30 die Kinder- und Jugendfeuerwehr und weitere 22 die Alters- und Ehrenabteilung.

Kein festes Domizil

Gebildet hat sich die Freiwillige Feuerwehr 1880 aus dem Männer-Turnverein. Brände wurden aber auch davor gelöscht. "Ab 1700 standen Bretterwände, an denen Klatscher und Eimer hingen, in der Stadt", sagt Museumsleiter Guido Strohfeldt. Seit Mitte der 1860er-Jahre existierte eine "Pflicht-Feuerwehr", mit deren Arbeit die Turner offenbar unzufrieden waren. 1906 entstand ein Schlauchturm (abgerissen) an der Ecke Frankfurter-/Kirchhof-Straße. Dort war lange die Wache der Berufsfeuerwehr. Die Ehrenamtler seien oft umgezogen, sagt Eberhard Nickel, Zugführer der Alters- und Ehrenabteilung – vom Töpfergraben (Gebäude wurde abgerissen.), in die Spreemühle, dann in die Jahnstraße (Gebäude wurde Gemüseladen), später in die Thälmannstraße.

Heute hat der Löschzug Mitte sein "Zuhause" in der 1996 eröffneten Wache in der Frankfurter Straße. Dort erscheint auch Kai Thieme oft. Seit 2016 ist der 21-Jährige bei den Aktiven. "Wenn’s hart auf hart kommt, bin ich dabei", sagt er. Sonst gehe die Arbeit vor. "Die zahlt ja meine Miete." Und sein Kind muss der junge Vater auch versorgt wissen, bevor er ausrückt. Darum war er am Freitagabend nicht dabei, als Innenstaatssekretär Uwe Schüler, Bürgermeister Matthias Rudolph, Feuerwehrvereinsvorsitzender Sven Erkner und weitere Redner die Helfer in Trebus würdigten.