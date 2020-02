Stefan Zwahr

Altlüdersdorf (MOZ) Der SV Altlüdersdorf muss um den zweiten Platz in der Fußball-Brandenburgliga bangen. Die Lila-Weißen verloren am Freitagabend beim FSV Bernau mit 0:1. Das Tor des Tages erzielte Damir Koric in der 14. Minute per Kopfball nach einer Ecke.

Torwart Alexander Walter, der nicht aus seinem Kasten kam, habe in dieser Szene nicht gut ausgesehen, sagte SVA-Trainer Steffen Borkowski. Dieser war auch sonst nicht zufrieden. "Es zog sich wie ein roter Faden durch das Spiel. Wir hatten in der zweiten Halbzeit zwar Ballkontrolle, aber wenig Effektivität." Ergebnis: Der SVA kam beim Tabellenvorletzten kaum zu nennenswerten Abschlüssen.

Der FSV habe es laut Borkowski mit seiner Aggressivität und Laufstärke nicht schlecht gemacht. Dabei sei aber wenig herausgekommen. Norman Flach hatte für Bernau eine dicke Chance, scheiterte aber am Keeper (68.). Aufregung dann in der Nachspielzeit: SVA-Spieler Pawal Rafal Bielecki sah nach einer Ringkampfeinlage mit Marinko Becke Rot (90.+2). Gleiches wiederfuhr Mitspieler Patryck Radoslaw Lukaszewicz bei der anschließenden Rudelbildung.