Oliver Schwers

Eberswalde (MOZ) Jahrelang hat es weder im Barnim noch in der Uckermark eine nennenswerte Großansiedlung mit vielen Arbeitsplätzen gegeben. Dafür spricht mittlerweile alle Welt von der Giga-Fabrik Tesla in Grünheide. Strahlt der Standort vor den Toren Berlins bis in den Nordosten Brandenburgs aus? "Wir werden davon profitieren", ist sich Petra Röhlinger-Hissnauer, Chefin der Arbeitsagentur Eberswalde, sicher. "Wir gehen davon aus, auch Menschen aus unserer Region dort unterbringen zu können."

Eine bereits angekündigte Besprechung zwischen dem Ministerium, dem Investor und der Regionaldirektion der Arbeitsagentur im März soll nähere Einzelheiten klären. "Es wäre schön, wenn wir in dieser Sache näher zusammenarbeiten könnten", sagt Petra Röhlinger-Hissnauer. Bei der Bundesagentur sei Tesla Chefsache.

Stellenausschreibungen laufen

Die ersten Stellenausschreibungen stehen im Netz. Viele weiter werden folgen. Bei den genannten Arbeitskräftezahlen dürfte die Ausstrahlung der Fabrik weit ins Brandenburger Land hineinreichen. Arbeitsagenturen und auch Jobcenter im näheren und weiteren Umfeld hoffen auf Details hinsichtlich der Berufsbedarfe und Qualifizierungsanforderungen. Sind allein Fachkräfte gefragt? Welche Sprachen verlangt Tesla? Werden auch Helferjobs benötigt?

S-Bahn und Autobahn liegen in Grünheide vor der Tür. Am weiteren Ausbau der Infrastruktur dürfte sich festmachen, ob auch Pendler aus Randregionen Brandenburgs bis zum neuen Standort kommen. Die Barnimer sind dichter dran. Hier liegen die besten Chancen für Arbeitsuchende, in eine hierzulande ganz neue Technologie einzusteigen. Doch gerade im Raum Bernau herrscht nahezu Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosigkeit liegt deutlich unter dem Brandenburger Durchschnitt. Ein Stück weiter nördlich – schon in Eberswalde – sieht das dagegen ganz anders aus. Und so steht die Arbeitsagentur gewissermaßen "Gewehr bei Fuß", um sofort nach verfügbaren Leuten zu fahnden, die sich in ihren Bewerberlisten befinden. "Für den Arbeitsmarkt ist das ein Riesengewinn", so Petra Röhlinger-Hissnauer.

Eine Stunde mit dem Auto

Pendelzeiten von mehr als einer Stunde sind in Brandenburg keine Seltenheit. Gerade entlang der Bahnlinie Berlin-Stralsund steigen jeden Morgen jede Menge Berufstätige in die Züge, um Richtung Berlin zu fahren. Von hier aus würde es über Erkner und dann vermutlich über Busse zum Tesla-Gelände gehen. Allerdings wären es von Angermünde aus schon rund zwei Stunden pro Tour. Schneller geht es mit dem Auto über die A 11 und die A 10. Eine Stunde ist kein Problem bei üblicher Verkehrslage. Damit rückt der Standort also deutlich in den Fokus von Arbeitslosen aus der Region Barnim und Uckermark.

Potenzial ist vorhanden. Immerhin sind derzeit 11 815 Frauen und Männer in beiden Landkreisen arbeitslos gemeldet, von der Fachkraft bis zum Hilfsarbeiter. Doch ihre Verfügbarkeit sinkt. Denn die Arbeitsagentur und die beiden Jobcenter sehen schon im Februar aufgrund des milden Winters eine spürbare Belebung des Arbeitsmarktes. Unternehmen stellen ein. Fachkräfte werden auch im Nordosten gesucht. Der Berliner Arbeitsmarkt zieht ebenso. In den nächsten Wochen und Monaten rechnen die Arbeitsmarktexperten mit einer weiter deutlich sinkenden Arbeitslosenquote. Derzeit liegt sie im Agenturbezirk Eberswalde bei 7,4 Prozent und damit um 0,7 Prozent geringer als im Vorjahr. Die Barnimer Quote beträgt nur 5,4 Prozent, die der Uckermark 10,8 Prozent. Hier ist der Rückgang zum Vorjahresmonat deutlich stärker.

Jetzt liegen die Hoffnungen der Vermittler auf Tesla. Sollten sie sich erfüllen, würde der von Arbeitslosigkeit stark gebeutelte Raum im Dreieck zwischen Prenzlau, Templin und Eberswalde profitieren. "Wir sind personell und finanziell gut aufgestellt", verspricht Petra Röhlinger-Hissnauer. Jetzt müsse man klären, wie man Arbeitslose fit machen könne, um ein Teil des Kuchens abzubekommen.