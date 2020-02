Philipp Kaiser

Berlin (MOZ) Das war ja fast zu erwarten. Die Füchse Berlin reagierten am Freitag auf ihre sportliche Talfahrt sowie die desaströse 30:32-Pleite gegen den Letzten Nordhorn und stellten Trainer Velimir Petkovic frei. Er ist bereits der fünfte Bundesliga-Coach, der in den vergangenen Wochen rasiert wurde. Für ihn wird Michael Roth den Club bis zum Saisonende betreuen, bevor im Sommer Jaron Siewert das Traineramt übernimmt.

"Das ist einer der schwierigsten Tage seit meinem Amtsantritt", sagte Sportvorstand Stefan Kretzschmar. "Wir sahen uns gezwungen, nach den zuletzt gezeigten Leistungen und Ergebnissen, diesen Impuls zu setzen, um unsere ambitionierten Ziele zu verfolgen." Durch die Niederlage rutschten die Füchse in der Bundesliga auf den fünften Rang ab.

In den 80er-Jahren gewann Roth als Spieler diverse Titel und mit der Nationalmannschaft 1984 Olympia-Silber. Als Trainer betreute er den TV Großwallstadt, die HSG Wetzlar und von 2010 bis 2018 die MT Melsungen, ehe er nach Australien ging. Den Interimsjob geht der 58-Jährige mit Tatkraft an. "Auch wenn das jetzt alles sehr aufregend ist, freue ich mich auf die anstehende Zeit in Berlin", sagte der gebürtige Heidelberger. "Ich bin mir der großen Aufgabe bewusst und werde mit aller Kraft arbeiten, damit wir gemeinsam erfolgreich sind."

Sein Debüt gibt Roth am Sonntag beim EHF-Cup-Heimspiel gegen Logroño La Rioja. Der Gruppensieg und die direkte Halbfinal-Qualifikation in Berlin ist immer noch möglich.