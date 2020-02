MOZ

Bernau Bernau will Erzieher über das gesetzliche Maß einstellen. "Wir starten die Suche nach neuen Kollegen im Bereich Bildung. Wir wollen in diesem Jahr 25 neue Erzieherinnen und Erzieher einstellen und suchen Personal für bestehende, aber auch bald öffnende Einrichtungen", teilt Bürgermeister André Stahl mit.

In Trägerschaft der Stadt befinden sich zwölf Kitas, darunter fünf Horte. Um langfristig den Bedarf an Kitaplätzen zu decken, werden in diesem Jahr die Kita Pankewichtel und 2022 die Kita Sternekieker öffnen. Ein Teil der 25 neuen Fachkräfte werden das Team der Kita Pankewichtel verstärken, ein Teil soll aber vor allem die personellen Engpässe abdecken. Außerdem will die Verwaltung besser auf den Krankenstand reagieren. "Im Kitabereich ist der Krankenstand immer etwas höher als im Vergleich zur restlichen Verwaltung. Die Kinder bringen oft Krankheiten mit und da stecken sich auch erfahrene Fachkräfte an", weiß Birgit Kupper, Leiterin des Kitaamtes. Einige der neuen Stellen tragen auch der Umsetzung der teilweisen Freistellung von Kitaleitungen Rechnung. "Der Gesetzgeber sieht eine teilweise Freistellung vor, wir verdoppeln diesen Anteil. Das bedeutet, dass Kitaleiterinnen, die in einer Einrichtung tätig sind, die mehr als 15 Mitarbeiter beschäftigt, ausschließlich die Kita leiten. Der Gesetzgeber würde etwa die Hälfte der Arbeitszeit vorsehen. Die Leitungsaufgaben sind bei dieser Größe umfangreicher", erklärt Birgit Kupper.