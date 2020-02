MOZ

Rauen Zum 1. April wird Dr. Anita Grunow, Fachärztin für Innere Medizin und Geriatrie, ihre Arbeit in Rauen aufnehmen.

Die 41-jährige Medizinerin wird die seit über einem Jahr leer stehenden Praxisräume in der Bergstraße beziehen. Am Donnerstag war sie persönlich zur Gemeindevertreterversammlung erschienen, um sich vorzustellen. Bei dieser Gelegenheit konnte auch gleich die Erledigung von letzten noch ausstehenden Formalitäten vermeldet werden. Anita Grunow hat an der Charité in Berlin Medizin studiert. Sechs Jahre verbrachte sie an der geriatrischen Abteilung der Klinik in Woltersdorf. Die letzten drei Jahre arbeitete sie als Internistin in Bad Saarow.

Für Rauen besonders erfreulich ist der Umstand, dass Anita Grunow, die verheiratet ist und zwei erwachsene Kinder hat, langfristig plant. Die Praxisräume in der Bergstraße seien für eine Hausarztpraxis durchaus zweckmäßig, erklärt Anita Grunow im Gespräch mit der MOZ. Mittelfristig will die Medizinerin jedoch eine eigene, größere Praxis bauen. Gespräche mit der Gemeinde Rauen über ein geeignetes Baugrundstück sind bereits im Gange.