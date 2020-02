Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadtbibliothek wird ab 2022 nur noch eine Etage im Linden-Zentrum nutzen und damit ihre Fläche nahezu halbieren. Bürgermeister Frank Balzer (SPD) kündigte jüngst in der Stadtverordnetenversammlung an, dass die Verwaltung einen Beschluss der Stadtverordneten aus dem Jahr 2016, der die Flächenhalbierung vorsieht, umsetzen wird.

Erhebliche Umbaukosten

Die Verwaltung habe beschlossen, den aktuell gültigen Beschluss umzusetzen, erklärte Balzer. "Wir werden in den nächsten Wochen ein Umsetzungskonzept vorlegen und im Fachausschuss vorstellen", sagte Balzer. Auch werde man den Eigentümer darüber informieren. Dabei hatte gerade die Verwaltung in den vergangenen Monaten mit ziemlich viel Zahlenaufwand versucht, die Stadtverordneten davon zu überzeugen, dass eine Reduzierung der Fläche wenig sinnvoll sei. Zwar ergibt sich ein Einspareffekt. So müssen momentan 127 000 Euro Warmmiete für rund 1300 Quadratmeter bezahlt werden. Da der Vermieter den Quadratmeterpreis nach einer Reduzierung deutlich anheben würde, fielen ab 2022 rund 94 000 Euro Miete an, also rund 33 000 Euro weniger pro Jahr.

Doch dem stehen erhebliche Kosten gegenüber. So rechnet die Stadt mit Umbaukosten, die sie zu tragen hat, in Höhe von bis zu 300 000 Euro. In dieser Zeit – die Rede war von neun bis zehn Monaten – müssten die Bücher ausgeräumt und irgendwo gelagert werden. Auch müsste der dann verkleinerte Bibliotheksraum neu ausgestattet werden. Dafür werden dann nochmal bis zu 150 000 Euro veranschlagt. Bei Lichte besehen, würde die Stadt frühstens nach zehn Jahren etwas einsparen.

Die Zahlen wurden in zwei Kulturausschüssen präsentiert. Entscheidungen gab es allerdings nicht. Vielmehr wurden in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung zwei Alternativstandorte von Fraktionen vorgeschlagen. Die AfD schlug einen Umzug in die Räume der Tourismusinformation vor, wo sich schon zu DDR-Zeiten eine Zweigstelle der Bibliothek befand. Sie musste aber in der Stadtverordnetenversammlung schnell einsehen, dass der Standort viel zu klein ist. Die Bürgervereinigung Fürstenberg/Oder beantragte zu prüfen, ob sich das Gesellschaftshaus Schleicher als Bibliotheksstandort eignet. Von Holger Wachsmann, Fraktionschef der SPD, musste die Bürgervereinigung sich vorhalten lassen, nur den Verkauf des Gesellschaftshauses sabotieren zu wollen. Außerdem müsste bei Schleichers eine siebenstellige Summe investiert werden.

Blockadehaltung

Wachsmann kritisierte aber auch deutlich die Verwaltung: "Seit 2016 arbeitet die Verwaltung aktiv daran, den Beschluss nicht umzusetzen." Es werde immer gesagt, was nicht geht. Tatsächlich: Im Haushalt des vergangenen Jahres waren für die Jahre 2020 und 2021 ein steigender Zuschussbedarf im Finanzplan ausgewiesen worden. Ein Zuschuss-Bedarf von 400 000 Euro wurde für 2022 prognostiziert. Laut gültigem Beschluss hätten es maximal 350 000 Euro sein dürfen. Im Haushalt für das laufende Jahr wird der Zuschussbedarf für das Jahr 2022, also nach dem Umbau, mit 377 000 Euro angegeben. Für dieses Jahr liegt der Zuschuss bei 415 000 Euro.

Lediglich Oliver Kuppinger (Bündnis 90/Die Grüne) setzte sich vehement dafür ein, die Bibliothek in der jetzigen Form zu erhalten, ohne Einsparungen. Er sprach davon, dass die Bibliothek stranguliert werde.