Matthias Haack

Rheinsberg (moz) Ihre Selbstkritik sitzt: "Ich war faul." Antje Maier wirkt erleichtert, als sie kurz vorm Trainingsstart nach ihrer "Karriere" im Aerobic angesprochen wird. Ihre Erleichterung geht in Entspannung über. Keine zwei Sätze und sie ist begeistert. Die Augen leuchten, als sie über ihr Hobby referiert. Vor einem Jahr erlag Antje Maier den Lockrufen ihrer Mutter Marianne, mal selbst beim Aerobic des Rheinsberger SV (RSV) vorbeizuschauen. Ein Glück. Aus Schnuppern ist mehr geworden.

Zwei Mutter-Tochter-Paare gehören derzeit zur Gruppe. Tessa-Jane und Susanne Schmetsdorf bilden das zweite Familienduo. Dienstags wird für eine gute Stunde nach den Klängen von Pop-, Schlager-, R&B und Latin-Musik in der kleinen Sporthalle der ehemaligen Heinrich-Rau-Schule getanzt, was Beine, Hüfte und Arme hergeben. Nicht volle Pulle, dennoch anspruchsvoll, vor allem aber individuell abgestimmt. Meike Dittberner ist diejenige, die den Takt angibt. Insgesamt sind es 52 in der Sektion Aerobic des RSV. Zu viele, um sie in einem Kurs zu betreuen. Es wird daher in Abhängigkeit von Leistung, Verletzungen, Beschwerden oder Alter geteilt. Jeder Mittwoch ist für diese Gruppe prädestiniert. Als "Low-Impact" beschreibt Meike Dittberner dies, also geringe Belastung, ein Fuß verharrt immer am Boden.

An diesem Dienstag im Februar sind es 22, die von ihrer Übungsleiterin zu einem flotten Programm eingeladen, begleitet und motiviert werden. "Ich habe mich schon immer sehr gerne bewegt und getanzt. Als Kind war ich jahrelang Mitglied einer Tanzgruppe unter Leitung von Ingeborg Intelmann", blickt Meike Dittberner zurück. "Nach meiner Ausbildung in Berlin kehrte ich zurück nach Rheinsberg und wurde Mitglied im RSV. Jeden Dienstag wurde bei Karin Syrings Aerobic-Stunde kräftig geschwitzt. Ihr feuriges Temperament war ansteckend und motivierend." Vor sieben Jahren feierte die Rheinsberger Aerobic-Guppe schon ihr 30-jähriges Bestehen. "Karin hat dann eine Zumba-Instructor-Ausbildung gemacht und mich als zweiten Übungsleiter beworben." Dank dieses Doppelangebots von Zumba und Aerobic gab es regen Zulauf im Verein. Wohl auch deshalb, weil permanent neue Trends ins Training integriert wurden. Meike Dittberner beschreibt es so: "Nach flotter Musik werden Elemente, beispielsweise aus den lateinamerikanischen Tänzen wie dem Mambo verarbeitet. Es ist ein dynamisches, variantenreiches, schweißtreibende Ausdauer- und Krafttraining in der Gruppe. Der gesamte Körper wird gefordert." Sie betont, dass viele Teilnehmerinnen eine zweite sportliche Betätigung haben wie Stepptanz, Linedance, Wandermarathon, Walking, Rehasport, Paddeln im Drachenboot – "und dies oft neben der beruflichen Tätigkeit."

"Hier ist keine dabei", blickt die Übungsleiterin in die Runde, "die Modelmaße hat. Unser Ziel ist, viele Muskelgruppen zu beanspruchen. Besonders Wert lege ich jedoch auf die Körperhaltung." Das sei ihre Credo und auch das der Stellvertreterin: Carmen Kunert. Sie kommt aus Nietwerder, während das Gros der Trainingsgruppe in der Tucholskystadt wohnt oder in den Dörfern nebenan.

Auspowern der anderen Art

Was alle vereint, das fasst Antje Maier zusammen: "Es ist eine tolle Kombination. Entscheidend ist, dass es regelmäßig ist. Man ist extrem froh, nach der Arbeit ein Auspowern der anderen Art zu haben. Es gibt diverse Muskel, die spürt man erst nach dem Training. Aber wir können uns ja auch zurücknehmen." Ihre Mutter nickt und bestätigt: "Ja. Jeder hier geht soweit er kann."