Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Die Wasserballer der gastgebenden SSV PCK richteten im "Aquarium"-Sportbad die erste Runde der Brandenburger Landesmeisterschaft aus. Zu Gast waren die Teams OSC Potsdam III und SGW Brandenburg II.

Die Oderstädter trafen im ersten Match auf die Brandenburger Reserve. Mit einem Elfer-Kader war SSV-Trainer Steffen Opitz zunächst gut aufgestellt, dennoch geriet der Gastgeber mit 0:3 in Rückstand und schwächte sich dann schließlich selbst, als Philip Gayk meinte, er müsse seine Qualitäten im Faustkampf statt im Wasserball zeigen. Wegen der Tätlichkeit wurde er nach vier Minuten Spielzeit vom Turnier ausgeschlossen. Das Team durfte nach vier Minuten mit einem anderen Spieler auffüllen. Coach Opitz sagt dazu: "Klar, als Centerspieler musste er viel einstecken und wurde auch gewürgt, aber so die Kontrolle zu verlieren, darf einfach nicht passieren. Das bringt ihm aller Voraussicht nach ein Vierteljahr Sperre."

Dem 0:4-Viertelstand folgte mit Beginn des zweiten Abschnitts der erste eigene Treffer durch Jannes Krasa – und es sollte für lange Zeit der einzige bleiben. Die Gäste waren bis Mitte des dritten Durchgangs auf 12:1 davongezogen, ehe sich Benedikt Fischer zum 2:12 in die Torschützenliste eintrug. Mit einem 2:14-Rückstand ging es ins letzte Viertel, in dem aus SSV-Sicht nur Hannes Opitz erfolgreich war. Die Partie endete mit einer deftigen 3:17-Niederlage.

Einzige Führung beim frühen 2:1

Und die nächste Aufgabe sollte gegen den amtierenden Landesmeister und Pokalsieger, OSC Potsdam III, nicht einfacher werden. Wider Erwarten hielten die Schwedter anfangs aber gut mit. Den 0:1-Rückstand glich Hannes Opitz umgehend aus, Marvin Nass brachte das SSV-Team sogar in Front. Doch dann zogen die Gäste an. Am Ende der ersten fünf Minuten stand es 2:5. Ein Aufbäumen der Einheimischen folgte nicht. Nach Viertelresultaten von 1:6, 3:6 und 0:8 stand letztlich ein 6:25 im Protokoll. Die Partie Brandenburg II gegen Potsdam III endete 6:15 (2:4, 0:4, 2:4, 2:3).

Die Rückrunde soll Mitte Mai erneut in Schwedt ausgetragen werden. Das Pokalturnier folgt erst nach der Sommerpause.

SSV PCK Schwedt: Janne Havenstein – Fabian Opitz, Jannes Krasa, Nick Sawadsky, Philip Gayk, Arthur Nier, Marvin Nass, Rene Nöldner, Benedikt Fischer, Hannes Opitz, Liam Radisch, FlorianGörmann, Ole Schwenzon, Karl Kuchenbäcker,Michael Netzlaw