Roland Hanke

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Der Regen in dieser Woche hat auf der Fußball-Landesebene dafür gesorgt, dass erneut einige Mannschaften nicht spielen können. Betroffen ist auch die Landesliga Süd, in der der FSV Union Fürstenwalde II bereits am zweiten Rückrunden-Spieltag zum zweiten Mal tatenlos zuschauen muss.

"Alle Nebenplätze im Friesenstadion sind erneut gesperrt, so dass alle Spiele abgesagt werden müssen. Nur die Erste kann in der Bonava-Arena antreten", erklärt Christian Mlynarczyk, Spieler-Trainer des FSV Union II. "Klar, wir hätten gern gespielt, doch das geht nicht. So werden wir am Sonnabend wieder auf dem Hartplatz, wo sonst bei Regionalliga-Spielen Autos parken, trainieren. Wir haben uns da eine Ecke hergerichtet."

In Erkner Spiel auf Kunstrasen

Solche Probleme hat Liga-Kontrahent FV Erkner nicht, denn der kann auf den Kunstrasenplatz im heimischen Erich-Ring-Stadion ausweichen. Und dort gibt es am Sonnabend, ab 15 Uhr, bereits das zweite Rückrunden-Derby für den FVE, der zum Auftakt bei Spitzenreiter Frankonia Wernsdorf mit 1:2 verloren hatte. Nun kommt der Ortsnachbar von Germania Schöneiche, der vorige Woche daheim ebenfalls eine Niederlage hatte einstecken müssen – 1:3 gegen Wacker Cottbus-Ströbitz.

Da dürfte nun ein interessantes Duell angesagt sein. "Sicherlich sind beide Teams heiß, die ersten Punkte in der Rückrunde zu holen", sagt FVE-Trainer Ronald Mersetzky, den einige Personalprobleme plagen. Zwar ist Kapitän Jakob Kunert wieder dabei, aber sechs, sieben andere Spieler werden wohl fehlen. "Dennoch rechnen wir uns etwas aus", sagt der FVE-Coach.

Auch sein Germania-Kollege Ronny Huppert will mit seinem Team versuchen, so langsam gut in die Rückrunde reinzukommen. Ihm wird Holger Laube fehlen, Lorenz Moritz ist noch fraglich. "Schade, dass wir nicht auf dem schönen Rasenplatz spielen können", sagt der Trainer. "Erkner war in Wernsdorf die ersten 25 Minuten besser. Wir müssen unsere Chancen effektiver nutzen als gegen Ströbitz."

Ebenfalls am Sonnabend um 15 Uhr hat Liga-Kontrahent Blau-Weiß Briesen ein Heimspiel. Für die Odervorländer ist es gegen Phönix Wildau der erste Auftritt in der Rückrunde, da das Derby beim FSV Union II vorige Woche ins Wasser gefallen war. "Die Jungs sind alle da und heiß auf das erste Punktspiel", sagt Blau-Weiß-Trainer Marcel Niespodziany. "Alle wissen, dass wir im Abstiegskampf sind und möglichst schnell Punkte für den Klassenerhalt sammeln müssen."

Gleiches gilt auch für die Mannschaften der Region in der Landesklasse Ost (Anpfiff jeweils Sonnabend um 15 Uhr). So muss Schlusslicht Preußen Bad Saarow zum Kellerduell beim 14. Müllroser SV zum Ostbrandenburg-Duell ran. "Da gilt es, volle Konzentration an den Tag zu legen", sagt der Saarower Trainer Klaus Schulze. "Die Jungs sollen aber auch frei aufspielen und Spaß am Fußball haben."

Den hatte zuletzt Preußen Beeskow wiedergefunden beim Heim-2:0 gegen den damaligen Zweiten FSV Luckenwalde II. Nun will der Vorletzte beim Sechsten MTV Wünsdorf nachlegen. Der SV Woltersdorf gibt erstmals in der Rückrunde seine Visitenkarten ab. Nach dem Ausfall bei der SG Niederlehme (neuer Termin 11. April) erwartet der SVW (12.) auf seinem Kunstrasenplatz den Tabellenzweiten MSV Zossen. "Trotz einiger Ausfälle werden wir eine gute Elf zur Verfügung haben", sagt Trainer Chris Berg.