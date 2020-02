Angelika Krüger-Leißner und Ottfried Fischer in Bredow, wo für die Serie "Pfarrer Braun" gedreht wurde. Die Folge spielte allerdings eigentlich in Ribbeck. © Foto: Helmut Augustiniak

Helmut Augustiniak

Nauen Die Altstadt von Nauen hat in den letzten Jahrzehnten vielen bekannten Filmen als Kulisse gedient. Der dritte Wintervortrag der Heimatfreunde Nauen beschäftigte sich am Donnerstag mit diesem Thema, das im kommenden Vortrag im März weiter geführt wird. Wolfgang Johl, erster Vorsitzender des Vereins, stellte das Geschehen um den Dreh der bekanntesten Filme vor.

Schon in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts wählten sich die Filmemacher als Drehort die Stadt Nauen und die umliegenden Dörfer aus. Unter anderem wurden 1935 in der Brandenburger Straße der Film "Die Werft zum grauen Hecht" mit Marianne Hope und Oskar Sima gedreht und in Groß Behnitz 1939 der Film "Zwei Welten" mit Marianne Simson und Kristina Söderbaum. Die Tochter des letzten Besitzers der Gastwirtschaft "Zum Landhaus" in der Mittelstraße 5 kann sich trotz ihrer 90 Jahre noch gut an diese Episode erinnern. "Die Filmcrew wohnte bei uns im "Landhaus" und die Schauspieler im "Berliner Hof" in der heutigen Goethestraße. Der Film wurde vor dem Herrenhaus der Familie von Borsig gedreht. Dazu war die Treppe mit Hortensien geschmückt. Als der Dreh zu Ende war, schenkten die Filmemacher meiner Mutter die Blumen", erzählte die Seniorin.

Zu DDR-Zeiten wurden die bekannten Filme "Jakob der Lügner" (1974) mit Erwin Geschonneck und Henry Hübchen in der Goethestraße gedreht, ""Sabine Wulff" (1978) mit Karin Düwel und Jutta Wachowiak in der Altstadt und "Solo Sunny" mit Renate Krößner und Fred Düren (1980) in der Marktstraße. Nach der Wende war Harald Juhnke, der die Hauptrolle in dem Film "Der Trinker" spielte, in Nauen. Drehort war die Goethestraße. Neben Juhnke spielten u. a. auch Jutta Wachowiak und Eberhardt Esche mit.

Interessant ist es, die Dreharbeiten direkt mitzuerleben. So wurde zum Beispiel 2007 in Bredow teilweise die Folge der Fernsehserie "Heiliger Birnbaum" aus der Reihe "Pfarrer Braun" mit Ottfried Fischer gedreht. Offiziell spielte die Handlung in Ribbeck. Üblich ist es, dass der Drehort hermetisch von der Umgebung durch Security-Mitarbeiter abgesperrt wird. Damit soll von der Handlung eines Films vor seiner Uraufführung nichts an die Öffentlichkeit gelangen. Neben Fischer gehörten zum Team auch die Schauspieler Gilbert von Sohlern, Peter Heinrich Brix und Hans-Jürgen Schatz.

In einer Drehpause fand Ottfried Fischer Zeit zu einem Pressegespräch, zu dem die damalige Bundestagsabgeordnete Angelika Krüger-Leißner (SPD) eingeladen hatte. Miteinander bekannt wurden die Beiden, weil sie sich 2004 im Bundespräsidentenwahlkampf für Brigitte Schwan einsetzten. "Neben vielen Drehs in Westdeutschland, wird nun auch im Osten ermittelt", erklärte der Mime den Anwesenden. "Bayern sei unter den Bundesländern ein Geberland und unterstütze damit auch die Entwicklung im Osten". Nachdem Fischer wieder zum Dreh musste, hatte die Bundestagsabgeordnete Gelegenheit, sich die Erfahrungen von Hans-Jürgen Schatz mit dem Arbeitsamt anzuhören. Die gegenwärtigen Bestimmungen für Selbstständige und Freiberufler seien nach Meinung von Schatz existenzbedrohend. AKL versprach damals, sich für Verbesserungen einzusetzen.

Ein großes Geheimnis schien 2015 über die Arbeit der Filmcrew auf dem Martin-Luther-Platz zu liegen. Schon eine Woche vor Drehbeginn wurde in den Medien verkündet, dass vom 19. Juli, 18 Uhr, bis zum 20. Juli, 22 Uhr, mehrere Straßen um den Platz für den Fahrzeugverkehr gesperrt würden. Auf dem großen Parkplatz neben dem Finanzamt herrsche außerdem Parkverbot. Auch während der Arbeit des Filmteams war zum Titel des Films nicht Näheres zu erfahren. Merkwürdig war nur, dass alle Crewmitglieder Englisch sprachen. Ein Security-Mitarbeiter ließ verlauten, dass hier ein Film für die Serie "Homeland" gedreht würde. Recherchen ergaben, dass es sich um die Staffel 5 mit dem Titel "Verrat" handelte. Der Dreh sollte neben Berlin nur an geheimen Orten durchgeführt werden. Nauen war so ein geheimer Ort und es ist wünschenswert, dass die Stadt als Filmstadt auch weiter ein Geheimtipp bleibt.