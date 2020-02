Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Einen Masernfall gab es im vergangenen Jahr in Frankfurt, 2018 wurde gar keiner gemeldet. Der Anstieg in der Stadt ist zwar minimal. Trotzdem gilt, wie im Rest des Landes auch: Wer sein Kind in einer Kita betreuen lassen will oder wenn es neu in eine Schule aufgenommen wird, muss die Impfung nachgewiesen werden. Denn diesen Sonntag tritt bundesweit das Masernschutzgesetz in Kraft. Vor der Krankheit geschützt werden sollen damit vor allem Kinder und Jugendliche und auch Mitarbeiter in Kitas, Schulen, Kinder-, Jugend- und anderen Gemeinschaftseinrichtungen.

Über 98 Prozent sind geimpft

Reihenimpfungen durch das Gesundheitsamt wird es in Frankfurt nicht geben, teilte Amtsleiter Oliver Fahron mit. "Die Kassenärzte haben einen Versorgungsauftrag und werden die Impfungen durchführen." Auch die Betriebsmediziner in den entsprechenden Einrichtungen werden sich um die Impfungen kümmern müssen.

Bei den Einschulungsuntersuchungen wird der Impfstatus erfasst. So waren 2018/19 lediglich 0,95 Prozent der einzuschulenden Kinder in Frankfurt nicht geimpft, im Jahr davor waren es ein paar mehr (1,5 Prozent). 7,6 Prozent hatten einen unzureichenden Impfschutz, wurden also nur ein Mal gespritzt (im Vorjahr waren es 6,7 Prozent). Bei 8,1 Prozent der Kinder lag der Impfpass nicht vor (Vorjahr: 12 Prozent).

Auch bei den Zehntklässlern wird die Impfquote untersucht. Das Gesundheitsamt erfasste bei der Schulabgangsuntersuchung 98,8 Prozent vollständig gegen Masern geimpfte Schüler. 3 Prozent hatten einen nicht ausreichenden Impfschutz und 14 Prozent konnten keinen Impfpass vorzeigen. Da das Gesetz gerade erst in Kraft tritt, gibt es solche Zahlen nicht zum Personal in Kitas, Schulen, Gesundheitseinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünften. "Zurzeit gibt es Übergangsvorschriften. Daher liegen uns noch keine aktuellen, eigenen Erkenntnisse vor", erklärt Fahron.

Das Bildungsministerium hat in dieser Woche alle Schulen per Rundschreiben über die Umsetzung des Gesetzes informiert. "Verantwortlich dafür sind die Schulleitungen. Sie werden von den staatlichen Schulämtern und dem Ministerium bei dieser wichtigen Aufgabe nach Kräften unterstützt", heißt es. Wie mit Verstößen umgegangen wird, ist noch nicht klar. Beispielsweise gibt es häufig, wie Oliver Fahron sagt, Konflikte mit Impfgegnern. Angestrebt wird ein in Brandenburg einheitliches Vorgehen bei Verstößen gegen die Pflicht. Die Stadtverwaltung sagte, sie sei dazu mit dem Ministerium im Gespräch. Hygienevisiten beispielsweise in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen werden "zur internen Qualitätskontrolle durchgeführt".

Ausnahmen gibt es immer

Es gibt Personen, die nicht geimpft werden dürfen. Der Arbeitgeber müsse dann im Einzelfall klären, ob die Person weiter in ihrem Arbeitsbereich tätig sein kann. Das Amt werde solche Einzelfälle individuell einschätzen. "Natürlich steht das Gesundheitsamt Arbeitgebern wie auch Beschäftigten ggf. zur Beratung auf Anfrage zur Verfügung", sagt Fahron.