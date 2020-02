dpa

Potsdam (dpa) In Brandenburg ist die Zahl der Kinder mit Sprachförderbedarf zuletzt wieder leicht gestiegen.

Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur anlässlich des Tages der Logopädie am 6. März. In den Jahren von 2010 bis 2016 konnte laut dem Jugendministerium in Potsdam ein kontinuierlicher Rückgang des Anteils von Kindern mit Sprachförderbedarf von 19,7 Prozent auf 14,1 Prozent verzeichnet werden. "Seither ist der Anteil von Kindern mit Sprachauffälligkeiten wieder auf 15,9 Prozent angestiegen", sagt Ministeriumssprecherin Ulrike Grönefeld.

Der Bundeslogopädenverband fordert in dem Zusammenhang frühzeitige logopädische Expertisen, möglichst schon bei den Früherkennungsuntersuchungen durch den Kinderarzt. Der Landespädagogenverband macht den Anstieg der Sprachauffälligkeiten nicht zuletzt an mangelnder Kommunikation im Elternhaus fest.