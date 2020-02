Ökofilmtour in Bad Belzig

"Bayer, Bauern, Bienen": Insektengifte sind für den Bayer-Konzern wie für andere Hersteller ein Kerngeschäft. Imker und Umweltschützer fordern Verbote, denn die Gruppe der Neonicotinoide steht unter dem Verdacht, zum Bienensterben beizutragen. Recherchen zu diesem Film belegen, dass manche Giftstoffe längst hätten verboten werden müssen. Die Übernahme von Monsanto und Schadenersatzklagen zu Glyphosat haben dem Konzern zugesetzt. Allein in Deutschland konnten die Unternehmen im Jahr 2018 Mittel für knapp 1,3 Milliarden Euro verkaufen. © Foto: Promo

"Wie schaffen wir die Agrarwende": Folgen der industriellen Landwirtschaft: Das Trinkwasser ist mit Nitrat verschmutzt, Insekten u. a. Arten sterben, die Böden laugen aus. Nicht nur Umweltschützer, auch Bauern sehen selbst, dass es so nicht weitergehen kann. Deshalb muss es Änderung der EU-Subventionen, der Regeln für Supermarktketten geben, um Bauern das Einkommen zu sichern, und eine breite Diskussion. © Foto: Promo

"Das große Insektensterben": In den letzten 30 Jahren sind bis zu 75 Prozent der Insekten verschwunden mit Folgen für alle Erdbewohner. Zwar sind viele Arten verloren, der Film gibt Einblick in aktuelle Studien und zeigt, wie das Sterben noch aufgehalten werden kann - allerdings nur, wenn der Mensch endlich anfängt gegenzusteuern. © Foto: Promo

"Lüdersdorf darf nicht sterben, Lüdersdorf ist überall": Dörfer unserer Kindheit wie Michael Succows Lüdersdorf in Brandenburg sind gefährdet: überall. Kein anderer Lebensraum geht so rasch verloren. © Foto: Promo

"Das große Artensterben": Die Pariser Artenschutz-Konferenz 2019 stellte fest: Bis zu eine Million Tier- und Pflanzenarten könnten in kurzer Zeit für immer verloren sein. Wissenschaftliche Erkenntnisse und der Rat unabhängiger Experten werden von der Bundesagrarministerin ignoriert. © Foto: Promo

Juliane Keiner

Bad Belzig (moz) Die Ökofilmtour kommt auch in diesem Jahr wieder nach Bad Belzig - sogar an zwei Tagen! Und in diesem Jahr mit freiem Eintritt!

Im Bad Belziger Hofgarten Kino werden am 9. und am 11. März insgesamt fünf Filme präsentiert. Am Montag, 9. März, beginnt der Filmreigen um 20.00 Uhr mit "Das große Artensterben", es folgt "Lüdersdorf darf nicht sterben" und "Wie schaffen wir die Agrarwende". Im Anschluss daran wird es die Möglichkeit geben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das Filmgespräch wird von Ernst-Alfred Müller vom Förderverein für Öffentlichkeitsarbeit im Natur- und Umweltschutz e.V. moderiert.

Am Mittwoch, 11. März, sind beginnend um 18.00 Uhr "Bayer, Bauern, Bienen" und "Das große Insektensterben" zu sehen.

"Mein Wunsch ist es, die Ökofilmtour als festen Bestandteil der Bad Belziger Kinolandschaft zu etablieren und dem Belziger Publikum Filme zu zeigen, die sich mit den Themen Bewahrung der Biodiversität, nachhaltiger Konsum im täglichen Leben, Nützlichkeit von Insekten für das menschliche Überleben und die möglichen Folgen des bereits eintretenden Klimawandels auseinandersetzen", so Marlen Braune vom Basisverband Bündnis 90 Die Grünen.

"Umwelt- und Naturfilmen eine Plattform in Bad Belzig zu geben und auf diese Weise ein tieferes Bewusstsein für nachhaltige Lebensweise, ganzheitliches Denken und den Erhalt unserer Landschaften zu schaffen, ist mein großes Anliegen. In diesem Jahr liegt der Fokus bei der Filmauswahl auf den Themen Insekten- und Artenvielfalt sowie Landwirtschaft und Bodenfruchtbarkeit. Interessierte, jedes Alters, sind herzlich willkommen, sich zu informieren, eventuell miteinander ins Gespräch zu kommen."

Nicht vergessen: Der Eintritt ist frei!