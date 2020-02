Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Natürlich hat Siegfried Slotta die Polizei eingeschaltet. "Alles andere wäre ja Selbstjustiz. Und so etwas ist mit mir nicht zu machen", sagt der Ruheständler, für den die Pirsch auf Wildschweine, Damwild und Co. der willkommenste Zeitvertreib ist. Nicht unbedingt des Schießens oder der Lust auf Wildfleisch wegen. "Ich bin gern in der Natur", betont der Tornower, der seinem die Treffsicherheit trainierenden Hobby seit 35 Jahren frönt.

Viel hat Siegfried Slotta in dieser Zeit erlebt – immer wieder auch einmal Vandalismus. "Doch diesmal war es alles andere als nur ein Dummer-Jungen-Streich", urteilt der Jagdpächter, der sich das Revier in Tornow mit zwei Mitstreitern teilt. Am Donnerstagmorgen musste der 74-Jährige entdecken, dass seine beiden Jagdkanzeln am Karlswerker Weg in der Nacht zuvor mit schwerer Technik niedergerissen worden waren. "Den offenen Hochstand hatte ich erst vor einem Jahr fertigstellt, der geschlossene Hochstand ist gerade einmal sieben Jahre alt", berichtet Siegfried Slotta – immer noch eher geschockt als verärgert. Da stecke viel Arbeit drin.

Von den Materialkosten, die bei gut tausend Euro liegen würden, ganz zu schweigen. Die Kanzeln seien mit Stahlträgern im Erdreich verankert und ungemein stabil gewesen. "Kein Orkan hat diesen Bauwerken etwas anhaben können", betont der Jäger. Der oder die Täter hätten vermutlich einen Radlader eingesetzt, um die Hochstände umzukippen. "Dafür sprechen auch die Reifenspuren, die hier überall zu sehen sind", erklärt Uwe Mundt (67), der Kumpel des Jagdpächters. Die Freunde wollen diesen Akt das Vandalismus nicht auf sich beruhen lassen.

Deshalb haben sie noch am Donnerstagvormittag bei der Revierpolizei im Paul-Wunderlich-Haus eine Anzeige erstattet. Mit einem ausgefüllten Formular, auf dem als Aktenzeichen die Tagebuchnummer zu finden ist, und eher wenig Hoffnung, dass den Ermittlungen der Polizei im Selbstlauf Erfolg beschieden sein wird, sind Siegfried Slotta und Uwe Mundt nach Tornow zurückgekehrt. Jetzt hoffen sie, dass sich bei ihnen Zeugen melden. "Wer so schwere Technik einsetzt, kommt doch nicht ungesehen durchs Dorf", mutmaßt der Jagdpächter. Vielleicht seien der Radlader oder ein vergleichbar wuchtiges Fahrzeug irgendwo ausgeliehen worden.

"Wer mit dem entscheidenden Tipp aufwarten kann, bekommt eine Wildschweinkeule, einen Sack Kartoffeln und ein Glas Rotkohl als Belohnung", verspricht Siegfried Slotta. Die Hinweise zum Tathergang würden an die Polizei weitergeleitet.

Ermittlungen im Gange

Dass bei den Kanzeln Fenster eingeworfen, Stühle herausgerissen und Bretter beschmiert werden, komme häufiger vor. "Aber diese Nummer ist ein absoluter Tiefschlag", findet der Jagdpächter.

"Unsere Kollegen in Eberswalde ermitteln wegen Sachbeschädigung", sagt Bärbel Cotte-Weiß, die in der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) als Pressesprecherin aktiv ist. Es komme leider immer wieder vor, dass für die Jagd errichtete Hochstände beschädigt und zerstört werden.

Der betroffene Tornower will sich an so viel rohe Gewalt gar nicht erst gewöhnen. Und hofft auf die Hilfe von Zeugen.

Hinweise an Tel. 03334 526790