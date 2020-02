red

Bad Belzig Hildegard Knef ist eine der größten und beliebtesten Künstlerinnen der deutschen Filmgeschichte. Doch hinter der Kamera war sie launisch, unbeherrscht und unberechenbar. Eberhard Weißbarth, der sich selbst als ihren größten Fan bezeichnet, war den Eskapaden der Knef anlässlich seiner Dokumentation "Hildegard Knef – zwischen gestern und heute" über längere Zeit hinweg ausgesetzt. In seinem Buch "Hildegard Knef zwischen gestern und heute" berichtet er humorvoll und wahrheitsgetreu von seiner Begegnung mit der Diva. Eine Insiderstory, die es in sich hat. Genauso, allerdings persönlich und live erzählt er anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März in der SteinTherme davon. In liebevoll dekoriertem Ambiente darf man sich hier im Restaurant VillaMedici auf einen Abend freuen, der sich um die Einzigartigkeit der Frau dreht und eine von ihnen fokussiert, die nicht nur Spuren in der Filmgeschichte, sondern auch hinter der Leinwand und in Ihrem Schauspielkollegium hinterlassen hat. Bei der aktuellen Lesung und Plauderei mit Musik von Hildegard Knef des Schauspielers Eberhard Weißbarth (unter anderem bekannt durch die ZDF-Krimiserie: "Ein starkes Team") sind Frauen nicht nur zum geselligen Zuhören, sondern auch zum gemütlichen Dinner eingeladen. Die Küche empfiehlt eine Tischreservierung. An diesem unterhaltsamen Frauenabend darf gelauscht, gelächelt und anschließend Kulinarisches genossen werden.

Die Lesung & Plauderei über und mit Musik von Hildegard Knef, erzählt vom Schauspieler und Schriftsteller Eberhard Weißbarth, mit anschließendem Dinner, ist zu erleben am kommenden Sonntag, 8. März, um 17.00 Uhr im Foyer der SteinTherme Bad Belzig. Tischreservierung werden bis zum 6. März erbeten unter der Telefonnummer 033841/388077.