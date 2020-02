Thomas Berger

Müncheberg (Freier Autor) Am Brunnen war ein Schild mit den Namen der Getöteten aufgebaut, vor dem am Ende die Teilnehmer der Aktion ihre Lichter abstellten. Und gleich eingangs der Mahnwache, die am Donnerstagabend mindestens 110 Menschen auf dem Müncheberger Marktplatz versammelte, lasen neun Münchebergerinnen und Müncheberger einige Sätze über die Opfer der rassistisch motivierten Morde von Hanau.

"Innerhalb eines Jahres ist es der dritte rechte Terrorakt mit Todesopfern in der Bundesre­publik Deutschland. Der Mordanschlag an den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und das Attentat auf eine jüdische Gemeinde in einer Synagoge in Halle, bei dem zwei Menschen erschossen wurden, kommen zu der Tat in der vergangenen Woche hinzu", erinnerte Heike Krüger vom Netzwerk für Integration (NTI). "Dort in Hanau waren es nicht nur ein paar Fremde, die ermordet wurden. Es waren Nachbarn, Kollegen, Bekannte, Freunde. Menschen, die so wie wir in diesem Land leben wollen, ohne Angst haben zu müssen – egal welche Hautfarbe sie haben oder welcher Nationalität oder Religion sie angehören, noch nach welcher politischen Fasson sie glücklich werden wollen", mahnte Stadtverordnetenvorsteher Frank Hahnel. "Meine Eltern, die in den Dreißigerjahren geboren wurden, haben nicht den von Nazis herbeigeführten Krieg und die Vernichtung von Millionen von Menschen 1945 überlebt, damit nun 75 Jahre später meine Generation und die meiner Kinder es wieder den Nazis überlässt, wer leben darf und wer sterben muss", rief er zu Engagement gegen Hass und Hetze auf.

"Das Enthemmen und das Salonfähigmachen rechten Gedankenguts geht uns alle etwas an, denn das ist ein Angriff auf unsere demokratische Lebensweise und deshalb sind wir auch aufgefordert, etwas dagegen zu tun", hieß es in den verlesenen Worten von Bürgermeisterin Uta Barku-sky. Sie zitierte Ester Bejarano, 1924 geboren und als Mitglied im Mädchenorchester Überlebende von Auschwitz: "Der Satz ,Wehret den Anfängen!’ ist längst überholt! Wir sind mittendrin."