Das Altstädtische Rathaus - hier sein ebenfalls umfassend erneuertes Portal in der Schusterstraße - empfahl sich nach jahrzehntelangem Verfall dank des unermüdlichen Wirkens von OB Dreifert ab Mai 1912 wieder in bestem Glanz. © Foto: Lutzens

Manfred Lutzens

Brandenburg an der Havel Brandenburg an der Havel vor 115 Jahren: Ende Februar 1905 löst Hugo Dreifert den verdienstvollen Rudolf Hammer ab, der zuvor sieben Jahre lang das höchste Amt in unserer Stadt ausgeübt hatte. Fortan setzte der "Neue" nachhaltige Zeichen, so zunächst als Erster Bürgermeister, ehe er dann ab 1907 als OB verantwortlich zeichnen sollte. Ein Rückblick unsererseits auf sein Schaffen kann nur damit beginnen, den Bau des Silokanals (1907 - 1910) samt Umschlaghafen als das wohl bedeutendste von ihm initiierte Vorhaben einzuordnen. Für dieses seinerzeit eher wagemutige Projekt hatte die Kommune am nördlichen Stadtrand zunächst einmal das dazu benötigte Gelände erworben. Wo heutzutage die neue Marina am Südufer des Silokanals ihren Platz gefunden hat, erinnert mittlerweile kaum noch etwas an diesen Hafen für den Güterumschlag. Er ist weitgehend verschwunden, entsprach spätestens mit der völlig veränderten wirtschaftlichen Situation nach der Herbstrevolution von 1989 keinesfalls mehr den Anforderungen.

Doch zurück unmittelbar zur Person Hugo Dreifert. Den Brandenburgern dürfte über diesen tatkräftigen Mann nur wenig bekannt sein. Zumindest werden wir an ihn in der Wohnsiedlung gegenüber vom einstigen Stahl- und Walzwerk mit der sich fast parallel zur Magdeburger Landstraße hinziehenden Straßenverbindung erinnert. Sie nämlich trägt seinen Namen; eine andere übrigens - auf dem Packhof -erinnert uns an seinen Vorgänger Rudolf Hammer. Nun avancierte seinerzeit Hugo Dreifert (geboren am 1. Juni 1862 als Kind einer Cottbuser Kaufmannsfamilie) zum zweiten Brandenburger Stadtchef im noch "jungen" 20. Jahrhundert. Und ihn zeichneten fortan gute Organisation auf allen Gebieten der Verwaltung sowie zielbewusste, nie erlahmende Tatkraft aus. Hatte er doch nach dem Besuch des Cottbuser Gymnasiums und seines anschließenden Jurastudiums in vier deutschen Städten als Gerichtsassesor gearbeitet, dann aber den Posten eines Bürgermeisters und Syndikus übernommen.

Mit wertvollen Erfahrungen kam dieser Dreifert vor genau 115 Jahren in unsere damals 51 200 Einwohner zählende Stadt. Ihm gelang es ausgezeichnet, das hiesige, teilweise venachlässigte bzw. zurückgebliebene Gemeinwesen spürbar voranzubringen. So nahm Brandenburg alsbald den Charakter einer modern verwalteten Stadt an. Da ließ der strebsame Lausitzer unter anderem die bis dahin zentralisierte Büroverwaltung wie auch die kommunalen Kassen auflösen und stattdessen eigenständige Dienstreferate bilden. Überdies wurde die Polizeiverwaltung "auf Zack" gebracht. Damals gab es u. a. auch vielerlei Diskussionen um einen möglichen Neubau des bereits seit Jahrzehnten maroden, leerstehenden Altstädtischen Rathauses. Als Verwaltungssitz war es seit der Vereinigung beider Brandenburger Städte (1715) aufgegeben worden. Lange Zeit schreckten die Verantwortlichen vor den enormen Kosten einer Restaurierung zurück.Schließlich bedurfte es der Tatkraft und Verhandlungskunst von OB Dreifert, um diese Aufgabe zu meistern, aber dennoch den höheren finanziellen Aufwand für einen Neubau zu vermeiden.

Zudem war vor allem unter den heimischen Geschichtsfreunden der Ruf unüberhörbar geworden, diese Perle der Architektur zu bewahren. Folglich drängte der zu schnellen Entschlüssen neigende Oberbürgermeister darauf, das Rathaus wieder herzurichten, es zeitgemäß umzugestalten sowie durch geeignete Nebengebäude zu ergänzen. Ende Mai 1912 weihte Brandenburg dieses erneuerte Prunkstück wie auch den fertiggestellten Kurfürstenbrunnen im Beisein von Kaiser Wilhelm II. ein. Zudem wurde in der Neustadt die aufwendig sanierte St. Katharinenkirche wieder eingeweiht. Für Dreifert und "seine" Brandenburger berechtigter Grund zum Stolz und zur Freude.

Noch einmal aber ein Schwenk auf den eingangs erwähnten Umschlaghafen. Denn das weitblickende Stadtoberhaupt ließ sich nicht davon beirren, parallel zum Bau des fünf Kilometer langen Silokanals auch noch dieses für die Entwicklung Brandenburgs ebenso wichtige Projekt zu verwirklichen. Bereits 1899 hatte der Gewerbeschutzverein angeregt, dafür Land zu erwerben; aber lange Zeit tat sich nichts mehr. Der umsichtige Dreifert seinerseits ließ in aller Stille die Vorarbeiten bewältigen, entwarf dazu die detaillierten Pläne. So entstand ein Hafen, der dann immerhin von 1910 bis Anfang der 1990-er Jahre seine Bedeutung behalten sollte.

Aus Dreiferts Amtszeit ist gleichermaßen das Errichten der Provinzial-Landesanstalt Görden (heute Asklepios-Klinik, d. Verf.) hervorzuheben. Zum anderen wirkte der OB maßgeblich darauf hin, die Straßenbahnlinien zu erweitern - so zur Plane, zum Görden, nach Plaue und Kirchmöser bzw. deren Anlagen zu modernisieren. Als die Stadt 1910 die eher mit Mühe betriebene Pferdebahn erwarb, folgte die Elektrifizierung. Das E-Werk in der Bauhofstraße erweiterte man dementsprechend. Verstärkt wurden die Lange Brücke (Jahrtausendbrücke) sowie auch Steintor- und St. Annenbrücke.

Eine Reihe von Bebauungsplänen gab der umsichtig agierende Hugo Dreifert in Auftrag, um nicht - wie andere vor ihm -, stets nur kurzfristig agieren zu müssen. An seine Brandenburger Schaffenszeit erinnert uns auch das kompakte Doppelschul-Gebäude in der damaligen Kaiser-Friedrich-(jetzt Franz-Ziegler-)Straße. Gleichermaßen wirkte er für das gewerbliche Fortbildungswesen. Zum anderen entstand zur stabilen Versorgung von Haushalten und industriellen Abnehmern (inklusive dem Beteiben der Straßenlaternen) eine leistungsfähige Gasanstalt in der Neuendorfer Vorstadt. Schließlich sei erwähnt, dass sich der Oberbürgermeister auch für noch attraktivere städtischen Grünanlagen einsetzte. So konnte z. B. die Wall-Promenade über den Kreisgarten hinaus bis zum Beetzsee-Ufer verlängert werden. Der Marienberg nahm unterdessen den Charakter eines Parks an. Das schier rastlose Stadtoberhaupt, zugleich Mitglied der Ersten Kammer des Preußischen Landtages (1905 - 14), war - wie man ihm nachsagte -, nicht ganz frei von bürokratischer Starrheit bzw. einer Portion Eigensinn.

Hugo Dreifert, eigentlich für zwölf Jahre auf den höchsten Posten unserer Stadt gewählt, folgte jedoch nach knapp einem Jahrzehnt nimmermüden Wirkens unerwartet dem Ruf nach Cottbus (1914). Dort setzte er das Engagement als Kommunalpolitiker fort. Seine für ihn weiterhin bestehende Verbundenheit zu Brandenburg bekundete er im gleichen Jahr mit zwei Stiftungen für Kunst bzw. zum Vorteil junger Angestellter in der Kommunalverwaltung. Rückblickend befremdet es da noch immer, dass unsere inzwischen damals von Franz Schleusener geführte Stadt sogar auf eine ehrende Kondolenz verzichtete, als ihr Ex-OB am 29. Juli 1925 nach einem Schlaganfall verstarb. Der "Brandenburger Anzeiger" indes würdigte ihn mit fundierten Beiträgen, so von Hirschfeld, Jork und Thal.