Hennigsdorf (MOZ) Nochmals zur Erinnerung: Ab Montag wird das Anwohnerparken in Hennigsdorfs Zentrum ausgeweitet. Betroffen davon sind die Bötzowstraße, die Fontanestraße zwischen Stauffenberg- und Feldstraße sowie ein Eckhaus an der Kreuzung Fontane-/Feldstraße.

In diesen Bereichen, in denen das Parken bislang kostenlos und unbefristet möglich war, muss die Parkscheibe ins Auto gelegt werden. Dann kann zwei Stunden kostenlos geparkt werden. Vom Rathaus wurde zugesichert, dass die Politessen bei Verstößen in der ersten Woche ein Auge zudrücken.