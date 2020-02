Christian Heinig

Bernau (MOZ) In Bernau ist am Freitagnachmittag ein 55-jähriger Autofahrer auf der Schönower Chaussee gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle verstorben.

Laut Polizei hatte der Mann medizinische Probleme. Deshalb sei er gegen 15.30 Uhr mit seinem Skoda von der Straße abgekommen und an der Ecke Ahrstraße gegen einen Baum gefahren. Der Aufprall soll nur leicht gewesen sein, ohne schwere Verletzungen als Folge. Vermutet wird, dass der Fahrer zuvor einen Herzinfarkt erlitten hat.

Noch an der Unfallstelle versuchten Rettungskräfte, den Mann zu reanimieren. Allerdings ohne Erfolg. Er saß allein im Auto. Andere Verkehrsteilnehmer waren nach Angaben der Polizei nicht in den Unfall involviert.