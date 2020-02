red

Wiesenburg An gleich zwei Tagen wird Tino Eisbrenner in Mal‘s Scheune - Studio Wiesenburg ein Konzert geben. Am Sonnabend, 7. März, ab 20.00 Uhr in kraftvoller Rock-Quartett-Besetzung. Am Sonntag, 8. März, ab 16.00 Uhr solo zum internationalen Frauentag.

Am Sonnabend folgt Tino Eisbrenner seiner Intention des musikalischen Grenzgängers und Brückenbauers. So setzt er in "Geistertanz" sein eigenes Songmaterial aus vier Jahrzehnten ins Verhältnis zu amerikanischen und russischen Songs, die er in eigener Nachdichtung auf Deutsch und rockig präsentiert. Dabei arbeitet das Quartett mit Olli Becker, Oli Siegmann und Mr. Chessman ausgesprochen selektiv. Es sind eher die emotionale Wucht und meditative Kraft, die das Publikum in ihren Bann ziehen.

Am Sonntag wird Tino Eisbrenner "Kaleidoskop 2020" 40 Jahre Bühne – gesungen, gespielt und gelesen präsentieren. Eisbrenner, 2020 im 40. Bühnenjubiläum, hat sein Kaleidoskop unzählige Mal gedreht und neue, bunt schillernde Sterne entdeckt. Zeuge dessen sind die Lieder, die er singt und schreibt. Ist das noch ein Konzert oder schon ein Gespräch? Gehört das auf die große Bühne oder in einen Salon? Wer fragt danach, wenn er so in den Bann einer Biographie gezogen wird? In Tino Eisbrenners Universum gibt es ohnehin keine Grenzen.