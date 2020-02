Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Von seinem breiten Erfahrungs-Schatz können sicher so einige profitieren. Torsten Miethe ist der neue Co-Trainer beim Brandenburgligisten FSV Bernau. Der 42-Jährige, der in keiner leichten Situation einsteigt, da die Bernauer derzeit auf einem Abstiegsplatz stehen, kann auf eine interessante Fußball-Karriere zurückblicken.

In Erfurt geboren, wurde er in der Jugend in die Sportschule des FC Rot-Weiß Erfurt delegiert, wechselte dann als Torwart in die Männermannschaft, die damals in der 3. Liga spielte.

Doch schon früh entschied er sich, nicht alles auf Fußball zu setzen. Der 1,90 Meter große Kicker wollte Mediziner werden, nach dem Abitur begann er ein Studium. Da blieb nicht viel Zeit zum trainieren. Die Erfurter liehen ihn zunächst aus zum Bezirksligisten TSV Großfahner. "Der dortige Trainer organisierte ein Probetraining bei St. Pauli." Kurz darauf unterschrieb Torsten Miethe dort den Vertrag, war in der Saison 2001/02 dritter Torwart für das Team, das am Ende den Aufstieg in die 1. Liga schaffte. Dort kam er später sogar zu Einsätzen im DFB-Pokal und in der 2. Bundesliga. "Aber wegen meines Studiums konnte ich während des Semesters weniger mit den Profis mittrainieren." Die Bedingung der Paulianer, dass er sein Studium beenden müsse, wenn er Stammkeeper werden wolle, lehnte er ab.

Studium war ihm wichtiger

Torsten Miethe entschied sich, eine Facharzt-Weiterbildung zu absolvieren und hängte wegen der dadurch fehlenden Zeit die Fußballschuhe an den Nagel, blieb aber dem Trainerteam des FC St. Pauli erhalten.

Nach seinem Umzug in den Barnim blieb Torsten Miethe dem Fußball treu und wechselte ins Trainerteam von Motor Eberswalde (heute Preussen Eberswalde) und stand bis zur Saison 2019 auch gelegentlich für das Brandenburgliga-Team zwischen den Pfosten. Heute kickt er noch bei den Ü 35.

Über seinen Sohn, der in der Jugend des FSV Bernau spielt, kam Miethe, der inzwischen mit seiner Familie in Panketal lebt, in Kontakt mit dem Verein, trainiert dort die U 13 – und hilft künftig als Co-Trainer der Ersten aus, wenn Trainer Matthias Schönknecht verhindert ist. "Ich bin begeistert davon, wie gut die Jungs sind. Der Zusammenhalt im Team ist gut. Die Jungs müssen jetzt als Mannschaft alles versuchen, um sich gegen den Abstieg zu wehren." Dazu kann der erfahrene Kicker sicher ein Stück beitra-gen.