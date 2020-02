Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Die Après-Ski-Party in der Cocktailbar Manjana in der Oranienburger Turm Erlebniscity endete Freitagnacht mit einem Polizeieinsatz wegen zweier Schlägereien.

Wie die Polizeiinspektion auf Nachfrage am Samstagvormittag bestätigte, wurden die Beamten um 0.22 Uhr alarmiert. Zwei Männer, die an der Après-Ski-Party in der Turm Erlebniscity teilgenommen hatten, gerieten nach einem Streit aneinander. Eine dritte Person wollte die Rangelei daraufhin schlichten, wurde aber ebenfalls geschlagen und dabei leicht verletzt. Anschließend wurde auch ein Rettungswagen gerufen, der die Männer vor Ort versorgte. Die Polizei nahm indes die Anzeigen wegen Körperverletzungen auf.

Unabhängig von dieser Rangelei kam es abseits des Geschehens laut Polizei kurz danach zu einer weiteren Schlägerei. Auch hier wurden die Beteiligten leicht verletzt, der noch immer vor Ort befindliche Krankenwagen versorgte auch diese Verletzungen, Anzeigen wegen Körperverletzung wurden auch in diesem Fall aufgenommen.