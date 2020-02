Ausstellung in der VHS in Falkensee

Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Die Foto-Ausstellung "Im Schatten von Auschwitz" mit Bildern von Mark Mühlhaus ist bis zu den Osterferien in der Foyer-Galerie der Volkshochschule Havelland in Falkensee zu sehen. In großformatigen Aufnahmen zeigt der Fotograf darin den heutigen Zustand von einstigen Mordstätten der Nationalsozialisten in Osteuropa. Die Ausstellung ist in der ersten Etage der VHS Regionalstelle Falkensee, Poststraße 15, von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr zur sehen.

Das Projekt der Bundeszentrale für Politische Bildung geht auf Spurensuche an neun in Deutschland heute wenig bekannten Orten in Polen, Belarus und der Ukraine, die "im Schatten" der Aufmerksamkeit des bekannten Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau stehen, an denen aber gleichfalls Zehntausende oder gar Hunderttausende Menschen ermordet wurden.

Der Hannoveraner Fotograf Mark Mühlhaus beschäftigt sich seit mehr als zwanzig Jahren mit den unterschiedlichen Formen der Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen, insbesondere an den Holocaust, und des Gedenkens an die Opfer. Dabei ist er darauf bedacht, nicht nur das Vordergründige fotografisch festzuhalten.

Seine Bilder sind eine Annäherung an die Tatorte von damals, und sie geben einen Eindruck davon, wie es heute an diesen Orten aussieht, einschließlich der heutigen Formen des Gedenkens und Erinnerns. In einem ergänzenden, kostenlosen Booklet zur Ausstellung wird die Geschichte der Orte beschrieben.