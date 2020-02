Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (MOZ) "Die Bestrebungen zur Errichtung einer Friedhofskapelle … gehen bis in das vorvorige Jahrhundert zurück", ist in dem Buch "Von Festen und Bauten in St. Katharinen" zu lesen, das "Zur Erinnerung an die Einweihung des Gemeindehauses am 10. August 1913" erschienen war. Bereits "um 1792 regte sich in den weitesten Kreisen die Sorge vor dem Lebendig-Begraben-werden. Um das möglichst zu verhindern, sollte ein Raum geschaffen werden, in dem die Verstorbenen, die man früher oft sehr bald mach dem Tode zu beerdigen pflegte, aufgebahrt und bis zum 3. Tag beobachtet werden könnten." Erst 1881 resultierte aus der Idee eine Leichenhalle. Um endlich eine Kapelle zu bekommen, "beschloß man Ende der 90er Jahre … die Preise der zu verkaufenden Erbbegräbnisse auf das Doppelte zu erhöhen und den so erzielten Mehrertrag in einem Baufond anzusammeln. Dies geschah auch mit Erfolg, so daß schon 1907 die alten Pläne wieder aufgenommen werden konnten. Die Finanzierung des Baues erfolgte der Art, daß zu den vorhandenen 10 000 Mk. noch 15 000 Mk. bei der Provinzialkasse aufgenommen wurden… Zu erwähnen ist vielleicht noch, daß die innere Ausmalung durch den Kunstmaler Kutschmann geschah, der auch die Emporenwand mit 2 Bildern … geschmückt hat. Von ihm stammen auch die gemalten Fenster …, die uns Herr Stadtrat Adolf Reichstein gestiftet hat. Für die Ausstattung des Kapelleninneren und namentlich für das prächtige Harmonium haben die Damen Neukrantz und Ernst, und die Herren Carl Reichstein, Hermann Schlee, Bruno Witte, Carl Wiemann, Conrad & Patz, Woldemar Blechschmidt, C.F. Richter, Richard und Louis Eckstein, H. Jahn, Carl Eitelt, Gustav Blell und B. Cramer se. gesorgt, und um den Bau selbst hat sich namentlich der letztere besonders verdient gemacht. Jedenfalls ist so mit verhältnismäßig geringen Mitteln ein Bau geschaffen, der allen an ihn zu richtenden Ansprüchen auf die Dauer genügen wird und zugleich einen Schmuck des Friedhofes und der Stadt bildet und eine würdige, erhebende Beerdigungsfeier ermöglicht."