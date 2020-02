Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Ohne nennenswerte Probleme ist am Wochenende der Rest der alten Autobahnbrücke über die L 21 in Mühlenbeck abgerissen worden. Die Arbeiten verliefen in der Nacht zu Sonnabend nach Plan. Möglicherweise wird die Landesstraße schon am Sonntag wieder für den Verkehr freigegeben. Eigentlich sollte die Sperrung bis Montagfrüh andauern.