Brandenburg Veronika Fischer steht seit nunmehr fünf Jahrzehnten für einen unverwechselbaren Stilmix aus Rock, Pop, Chanson, Jazz und Schlager. Mit Hits wie "Auf der Wiese", "Dass ich eine Schneeflocke wär" und "Sommernachtsball" hat sie sich für immer in das kollektive Musikgedächtnis eingetragen und gehört mit über 1,5 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Interpretinnen. Gegenwärtig feiert sie ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum mit einer Konzerttournee. Das Programm ist eine Zusammenstellung ihrer größten Hits und persönlichen Lieblingssongs aus ihrer erfolgreichen Karriere, die die im thüringischen Wölfis Geborene schon vor dem Staatsexamen als Solistin für Chanson und Musical begonnen hatte. Die erste eigene Band, gegründet 1974, vereinte die damals besten Musiker der DDR-Rockszene und bescherte "Vroni" die ersten großen Erfolge. Ihre Alben verkauften sich vielfach, sie erhielt Preise, absolvierte unzählige TV-Auftritte, schaffte viele Nr.-1-Hits in den Rundfunkcharts und reifte als weitgereister Bühnenstar zu einer der beliebtesten und erfolgreichsten Popsängerinnen der DDR. Anfang der Achtziger ging sie mit ihrer jungen Familie in den Westen – wo sie mit ihrem facettenreichen Mix aus Rock, Pop, Chanson und Jazz erfolgreich weiter machte, und u.a. 1996 für einen ECHO nominiert wurde. Inzwischen stehen 21 Studio- und Livealben auf ihrer Habenseite; ihr jüngstes – "Woher, Wohin" – beinhaltet viele Erfahrungen aus einem langen Sänger- und Musikerleben und ist flankiert von der gleichnamigen Autobiografie. LeserInnen sind begeistert, aber noch mehr und weiterhin begeistert Veronika Fischer singend auf der Bühne. Ihr Markenzeichen sind die unverwechselbare Stimme und ihre Vielseitigkeit. Ein Star mit Geschichte – in Ost und West – in verschiedenen Genres – auf der Bühne und im Fernsehen – damals und heute. Und bald ist sie in Brandenburg an der Havel! Im "Stahlpalast" ist Veronika Fischer am 27. März 2020 live zu erleben.