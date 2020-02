dpa

Berlin (dpa) Nach einem milden Samstag mit Sonnenschein und Temperaturen bis 13 Grad wird es am Abend in Berlin und Brandenburg windig.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete Böen von bis zu 55 Kilometer pro Stunde. In der Nacht könne es einzelne stürmische Böen um die 65 Kilometer pro Stunde und Regen geben. Die Temperaturen sinken auf 2 Grad.

Für den Sonntag erwarteten die Wetterexperten Temperaturen bis 12 Grad. Die Sonne zeigt sich, vereinzelt seien Schauer möglich. In der Nacht zu Montag sollen die Temperaturen auf 1 Grad zurückgehen.

Der zu Ende gehende Winter in Berlin und Brandenburg war laut DWD der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881. 5,1 Grad erreichten die Temperaturen im Schnitt in der Hauptstadt - ein neuer Rekord. In Brandenburg lag die Temperatur im Schnitt bei 4,8 Grad.