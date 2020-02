Markus Kluge

Zechlinerhütte (MOZ) Die Bedeutung von Alfred Wegener (1880 bis 1930) wird in Ostprignitz-Ruppin verkannt, obwohl der Meteorologe, Polar- und Geowissenschaftler zur gleichen Liga wie Physiker Albert Einstein, Astronom Nikolaus Kopernikus und Evolutionsforscher Charles Darwin gehört. Das sagte Dr. Rainer Herrmann am Donnerstagabend im Kulturausschuss des Kreises. Alfred Wegener wurde 1880 in Berlin geboren. Seine Freizeit verbrachte nicht nur er, sondern seine ganze Familie gerne in Zechlinerhütte. Denn dort war seine Mutter geboren worden. Sein Vater stammte laut Herrmann aus Wittstock. Ab 1910 lebten seine Eltern und seine Schwester Tony bis 1935 in Hütte.

Mehr als ein Polarforscher

Das heutige Alfred-Wegener-Museum im Ort bezeichnete Herrmann, der sich dort auch selbst engagiert, als Schatzkiste und ein "kleines Haus für einen großen Mann". Er kritisierte, dass Wegener überwiegend als Polarforscher, Ballonfahrer oder als Abenteurer dargestellt werde. Dabei seien dessen Verdienste im Bereich der Meteorologie und seine Theorie zur Kontinentalverschiebung von wesentlich größerer Bedeutung – sogar für die ganze Welt. "Wegener hat unser naturwissenschaftliches Weltbild entscheidend mitgeprägt", betonte Herrmann.

Er selbst habe in der Region nachgeforscht und dabei entdeckt, dass Wegeners Ehefrau Else (1892 bis 1992) dem Museum Neuruppin im Jahr 1969 Mappen mit mehr als 158 Archivalien geschenkt hat, die bis heute nicht ausgewertet sind. Auch im Bestand des Wegener-Museums gebe es noch unerforschte Stücke.

Wie bedeutend Zechlinerhütte für die Wegeners gewesen sei, wird laut Herrmann daran deutlich, dass sich nahezu die gesamte Familie dort bestatten ließ, obwohl sie ihren Lebensabend andernorts verbrachte. Alfred Wegener selbst ist seit 1930 im Eis von Grönland verschollen. Das Haus in Zechlinerhütte sei zudem der einzige authentische Ort, der sich seit Wegeners Lebzeiten so gut wie nicht verändert habe. Von seinem Geburtshaus in Berlin und seiner ersten Wohnung sei hingegen nichts übrig.

Das Museum in Zechlinerhütte werde Wegener und seiner Bedeutung für die Welt nicht gerecht, meint Herrmann. In Bezug auf die Ausstellung sprach er von "einer Schieflage", weil die sich überwiegend mit dem Polarforscher und kaum mit dem Thema Kontinentaldrift beschäftige. Auch die Familiengeschichte und Wegeners Entdeckung des Haareises komme zu kurz. Der Neuruppiner forderte daher eine Neukonzeption und eine Teilfinanzierung durch den Kreis. "Das muss für die Kulturpolitik Konsequenzen haben", so Herrmann, der Wegener am liebsten 1 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche widmen würde. Die aktuelle Darstellung Wegeners ist nach Herrmanns Einschätzung darauf zurückzuführen, dass sich die Kulturverantwortlichen in den Behörden überwiegend mit Kunst, Musik und Literatur beschäftigen. "Naturwissenschaftler sind die Ausnahme", so Herrmann.

Dr. Peter Böthig, Kulturmanager der Stadt Rheinsberg und Verantwortlicher für das Wegener-Museum, verfolgte Herrmanns Vortrag mit Interesse. Dazu sagen wollte er noch nichts, weil Herrmann diesen auch noch vor Rheinsberger Abgeordneten halten wird. Erst danach möchte Böthig mit dem Kritiker ins Gespräch kommen. "Ich finde es aber gut, dass er sich mit dem Thema so sehr auseinandersetzt und Wegener zu mehr Popularität verhelfen will", so Böthig.