Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Als Tochter von Archäologen ist Dora im südamerikanischen Dschungel aufgewachsen. Sie hat nie eine richtige Schule besucht. Als die Eltern aber zu einer mehrmonatigen Expedition aufbrechen, muss der Teenager in die Highschool. Dort ist sie ein echter Exot, der natürlich nicht bei allen gut ankommt. Ihre Herkunft und ihr Wissen zahlen sich aber alsbald aus. Denn zusammen mit einigen Klassenkameraden wird das Mädchen von einem üblen Schatzsucher entführt und - richtig - in den Dschungel verschleppt. Als Druckmittel geplant, um die Eltern zu erpressen, hat Dora aber nicht die Absicht, auf ewig eine Gefangene zu bleiben. So spielt sie all ihr Wissen aus und nimmt das Heft des Handelns in die Hand.

Indiana Jones 2.0 ist weiblich und Teenager. So viel steht schonmal fest. In einer cleveren Mischung aus Alfons Zitterbacke und Lara Croft hat Regisseur und Autor James Bobin seine Hauptfigur erschaffen. Immer ein wenig schlauer als all die anderen und vom Außenseiter zum Matchwinner sich entwickelnd, kommt die kesse Göre nicht nur beim Publikum gut an. Auch ihre Mitstreiter, allen voran Zicke Sabrina und Cousin Diego, der Dora ungemein peinlich findet, sind im Laufe des Abenteuers nicht unglücklich darüber, dass die vorlaute Brünette sich im Urwald und mit all den Gefahren dort so gut auskennt.

Gerade das Setting darf man getrost als sehr gelungen bezeichnen. Zwar ist nicht wirklich klar, wo genau sich die Geschichte abspielt - schließlich erfolgte die Entführung im Kleinbus von einer US-Highschool aus - aber mit solch logischen Kleinigkeiten gibt sich Bobin nicht ab. Er dreht das große Rad auch in Sachen Effekte, die sehr passend für ein Indiana-Jones-Format daherkommen. Das gilt ausdrücklich nicht für den wenig echt, dafür sehr putzig animierten Affen Swiper, der im Original von Benicio Del Toro gesprochen wird. Aber auch bei anderen Nebenrollen war man nicht kleinlich. Eva Longoria und Michael Peña spielen immerhin die Eltern.

Unterm Strich ein unterhaltsames Abenteuer mit reichlich Action und Wendungen, das in Sachen Spannung und Umsetzung familientauglich daherkommt.

Genre: Action; FSK: 6 Jahre; Laufzeit: 102 Minuten; Regie: James Bobin;Isabela Merced, Eugenio Derbez, Michael Peña; USA 2019