Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) In den nächsten vier Jahren werden sich die Kinder in Birkenwerder intensiv mit dem Thema Energiesparen beschäftigen. Zum Auftakt des Projektes trafen sich jetzt im Rathaus die Energieteams, in denen Erzieherinnen, Leiterinnen und Kinder mit ihren Eltern der Grundschule und drei kommunaler Kitas mitarbeiten. Dort ging es mit Messgeräten gleich zur Sache.

Die Grundschüler Henry Pohl, Tristan Tanneberg und Helene Rüffer stellten schnell fest, dass das Rathaus überhitzt ist. Im Ratssaal wurde eine Temperatur von 23,7 Grad gemessen, im Sekretariat war es 23,4 Grad warm, im Büro des Bürgermeister gut 22 Grad. Empfehlenswert ist eine Raumtemperatur von 21 Grad. Klimaschutzmanager Martin Thiele erklärte die Differenz unter anderem mit der individuellen Wohlfühltemperatur und der komplizierten Technik im Rathaus, die schwer einstellbar sei. Für den Rathaussaal ist eine Temperatur von 21,5 Grad Celsius eingestellt. Wenn mehrere Menschen dann im Saal sind, erhöht sich allein durch die Körperwärme die Raumtemperatur.

Mit der Durchführung des Energiesparprojektes ist das "Unabhängige Institut für Umweltfragen" (UfU) aus Berlin beauftragt. Das Projekt kostet 48 000 Euro. Zwei Drittel der Kosten übernimmt das Bundesumweltministerium.

Für die Gemeinde hat Klimaschutzmanager Martin Thiele den Hut auf. "Schulen und Kitas bieten den perfekten Rahmen, um den Kindern verantwortungsbewusstes Energieverhalten zu vermitteln. In einigen Einrichtungen wurde das Thema bereits vor dem Projekt an Aktionstagen thematisiert. Nun werden die Energieteams zusammen mit den Experten vom UfU sowohl das eigene Gebäude als auch das eigene Verhalten analysieren und Energiespartipps entwerfen. Die Aufgabe der Gemeinde ist es, die bestehende Technik effizienter zu gestalten", sagte Thiele am Rande der Auftaktveranstaltung. "Am Ende zählte nicht nur, was in den Einrichtungen an Energie gespart wird, sondern insbesondere, was jeder Einzelne davon mit nach Hause nimmt", so Thiele.