Frankfurt (Oder) (MOZ) Neun Verletzte, der Treppenflur verrußt, mehrere Wohnungen unbewohnbar: Das war die Bilanz des wohl verheerendsten Wohnungsbrandes in Frankfurt im vergangenen Jahr. Unbekannte hatten in den frühen Morgenstunden des 13. Januar 2019 Holzbretter und Möbel im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Thilestraße in Brand gesteckt. Einige der Anwohner holte die Feuerwehr damals mit einer Drehleiter vom Balkon – es waren dramatische Minuten.

58-mal wurde die Frankfurter Feuerwehr 2019 zu Wohnungsbränden gerufen, 14 Menschen retteten sie dabei das Leben. Einen Brandtoten gab es, wie auch im Jahr 2018, glücklicherweise nicht zu beklagen. "Daneben hatten wir immer wieder Brände in leerstehenden, verfallenen Gebäuden, die auch als Treffpunkte genutzt werden, zum Beispiel von Jugendlichen", berichtet Helmut Otto, Leiter des Amtes für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen. 295 Brände gab es 2019 in Frankfurt insgesamt, zwölf mehr als 2018. Größtenteils blieb es bei Kleinbränden (287), weil sie frühzeitig entdeckt wurden und Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr schnell mit vielen Einsatzkräften vor Ort waren. Die Zahl der Mittel- und Großbrände ging von 10 auf 8 zurück. "Wir werden manchmal gefragt, warum wir denn gleich mit zehn Fahrzeugen ausgerückt sind. Doch wir müssen immer auf das schlimmste Szenario vorbereitet sein", so Helmut Otto. "Die eigentliche Meisterschaft liegt in der Bekämpfung des Kleinbrandes, der darf nicht zu einem Mittel- oder Großbrand ausufern."

Voll auf ging diese Strategie unter anderem am 13. Mai in der Gubener Straße. Aus einem der Häuser in den Ferdinandshöfen, die gerade saniert werden, stieg schwarzer Rauch auf. Anwohner wählten den Notruf, wenig später waren mehr als 30 Einsatzkräfte vor Ort. Der Schwelbrand in einem Dachbalken war schnell gelöscht, der Schaden gering.

Ein besonders herausfordernder Einsatz war der Waldbrand Ende Juni 2019 bei Ziltendorf. Mehr als 120 Hektar Wald brannten – die Feuerwehr aus Frankfurt löschte bei sengender Hitze stundenlang mit. Auch auf die nächste Waldbrandsaison ist Frankfurt vorbereitet. Von den fünf Hochleistungspumpen, in die das Land Brandenburg investiert, wird eine im benachbarten Landkreis Oder-Spree stationiert. "Falls es bei uns brennt, können wir sie auch bei uns einsetzen", erklärt Christian Schulz, Abteilungsleiter Technik beim Amt für Brand und Katastrophenschutz. "Auch wir selbst haben in Bezug auf innovative Waldbrandlöschsysteme und Geräte für den Eigenschutz nachgesteuert", berichtet er.

Die Zahl der technischen Hilfeleistungen, zu denen die Feuerwehr 2019 gerufen wurde, ist mit 589 Einsätzen fast doppelt so hoch wie bei Bränden. Allein 92-mal rückten die Einsatzkräfte zu Verkehrsunfällen in der Stadt und auf der Autobahn aus. In 36 Fällen waren Ölspuren, in 11 Fällen Sturmschäden zu beseitigen. Was seit Jahren zunimmt, sind sowohl Türnotöffnungen – allein 114 im Jahr 2019 – als auch Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen (105). Letzterem kann Helmut Otto auch Positives abgewinnen: "Menschenleben kann ich nur retten, wenn ich im Zweifelsfall ausrücke. Außerdem ist jede Einsatzfahrt auch eine gute Übung."

Gemessen an bundesweiten Richtlinien zu Mindeststärken für die Einsatzbereitschaft hat die Frankfurter Berufsfeuerwehr seit Jahren zu wenig Personal. Die ehrenamtlichen Brandbekämpfer in den Freiwilligen Feuerwehren Stadt-Mitte und den Ortsteilen kompensieren die Lücke; allein 172-mal rückten sie bei Bränden im Jahr 2019 mit aus. "Dank des Engagements der Freiwilligen Feuerwehr klappt das Zusammenspiel sehr gut", sagt Helmut Otto.

253 freiwillige Feuerwehrleute

Doch für die nahe Zukunft zeichnen sich Probleme ab. Zwar ist die Zahl der Mitglieder in den Ortswehren seit vielen Jahren vergleichsweise stabil – zurzeit sind es 253 Aktive. "Doch viele kommen inzwischen in ein Alter, in dem sie ans Aufhören denken. Und die Jugendfeuerwehr ist zwar gut aufgestellt. Doch viele zieht es noch immer nach der Schule und der Ausbildung weg aus Frankfurt", sagt Helmut Otto. Für eine gute Möglichkeit, dem Trend entgegenzuwirken, hält er die Idee einer Wahlpflichtfaches Feuerwehr an den Schulen.

Denn auch bei der Berufsfeuerwehr steigt der Altersdurchschnitt, und neue Kollegen sind nur schwer zu finden. Allein sechs offene Stellen gebe es derzeit im Bereich Brandschutz. Auch deshalb hofft Helmut Otto auf einen Beschluss der Stadtverordneten noch in diesem Frühjahr zur schrittweisen Verbeamtung hauptamtlicher Feuerwehrbeschäftigter. Denn von 114 Berufsfeuerwehren in Deutschland sind 113 verbeamtet – nur Frankfurt nicht. Ein klarer Standortnachteil.