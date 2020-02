Frankfurt (Oder) (MOZ) Ich bin Bayern-Fan seitdem ich sechs Jahre alt war. Die Spieler trugen das Wort "adidas" auf der Brust des roten Trikots.

Der 18-jährige Karl Heinz Rummenigge war gerade zum FC Bayern gekommen und wurde hämisch "Rotbäckchen" genannt, was ein bisschen dazu passte, dass Mitspieler Franz Beckenbauer, der damals noch nicht "Kaiser" war, keinen Heller auf den Stürmer setzte. Doch Kalle avancierte zum Super-Knipser und wurde mein Star. Aber war ich jemals so stolz auf ihn wie heute, da er 64 Jahre alt ist und ich 52?

Karl Heinz Rummenigge hat Seite an Seite mit Dietmar Hopp gestanden, den Gestörte im Bayern Fan-Block aufs Übelste beleidigten. Die Beleidigungen sind nicht neu und haben an diesem 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga auch in anderen Stadien stattgefunden. Aber Karl Heinz Rummenigge wie die gesamte Bayern-Mannschaft haben zusammen mit dem Hoffenheimer Team endlich große Haltung gezeigt. Christian Dingert hat sich dazu als Schiedsrichter wahrlich salomonisch verhalten. Dadurch, dass er das Spiel nicht abbrach, sorgte er dafür, dass die Deutsche Meisterschaft immer noch sportlich entschieden werden kann, und nicht politisch.

Aber Dingert hätte auch als Geber eines der deutlichsten Signale gegen Unsportlichkeit in die Geschichte der Bundesliga eingehen können: Was für eine Ohrfeige wäre es gewesen, wenn der FC Bayern, einen 6:0 Auswärtssieg vor Augen, nach Spielabbruch und Wertung der Begegnung mit 1:0 für Hoffenheim als Verlierer vom Platz ginge? Hätte das nicht der dringend notwendige Augenöffner sein können, der diesen hirnverbrannten Idioten im Gewand von Fußballfans, die Mäzene beleidigen, mit Pyros Menschen gefährden und Fremde rassistisch diskriminieren, Einhalt gebietet? Wohl nicht! Wenn nicht die Nebensteher im Fanblock, die echten Fans, dafür sorgen, dass diese feigen, oft vermummten Parasiten des Fußballs identifiziert und eliminiert werden, dann wird den Schiedsrichtern eines Tages keine salomonische Entscheidung mehr zur Wahl bleiben. Dann wird der Sport leiden. Dann entscheiden die hirnfreien Störer Spiele, vielleicht Meisterschaften. Dann ist der Fußball tot. Dagegen haben Karl Heinz Rummenigge und die Spieler der TSG Hoffenheim und des FC Bayern ein richtiges und wichtiges Signal gesetzt.

Besonders zu denken sollte aber geben, dass die Eskalation ausgerechnet aus den Reihen der verwöhntesten Fans der Liga, nicht der am meisten gebeutelten, nicht der frustriertesten Anhänger geschah. Wenn es in Deutschland Fans gibt, die keinen Anlass haben, sich gegen Dietmar Hopp und sein Geld aufzulehnen. Dann sind wir es, die Fans des FC Bayern.