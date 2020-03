Hans Still

Wandlitz Die Idee ist landesweit nicht neu, besitzt aber trotzdem ungeheuren Charme: Ein neu gegründeter Verein BürgerBus Wandlitz i.G. plant, die teilweise abgehängten Ortsteile im Süden und Norden der Gemeinde besser an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) anzuschließen.

Als Vorbild gilt der Verein BürgerBus aus Brieselang, der unlängst Besuch einer Wandlitzer Delegation bekam, die sich genauer informieren wollte. "Die Inspiration kam durch einen TV-Beitrag über den Brieselanger Verein. Da dachte ich mir, das passt doch eigentlich genau zu Wandlitz", bekennt sich Marco Scarfaro, Ortsvorsteher in Zerpenschleuse, zur Idee. Er bekommt in seinen Sprechstunden sehr häufig Anfragen von Bürgern zu besseren Busverbindungen nach Klosterfelde oder Wandlitz. "Den Bürgern ist der knapp drei Kilometer lange Weg zum Zerpenschleuser Bahnhof zu weit und zu beschwerlich, sie haben außerhalb der Schulbuszeiten somit keine Chancen, Wandlitzer Zentren zu erreichen", bestätigt Scafaro.

Junger Verein sucht Mitglieder

Genau an dieser Stelle will der Verein einhaken und ein Angebot etablieren, das zuvor sorgfältige Absprachen mit der Gemeindeverwaltung und der Barnimer Busgesellschaft (BBG) erforderlich macht. Vergleichbar mit Brieselang könnte das Folgendes bedeuten: Die Gemeinde Wandlitz kauft mit Fördermitteln von Land und Bund die Busse, die Betriebsmittel und sonstige Unterhaltungsarbeiten stellt die BBG, die Fahren kommen aus den Reihen der Ehrenamtlichen, also aus dem Verein.

Scafaro sieht zunächst Kernzeiten von 9 bis 14 Uhr für die Busse, die dann Zerpenschleuse, Prenden, Lanke im Wandlitzer Norden anfahren, aber auch für Stolzenhagen und Schönerlinde zuständig sein könnten. Von einem Halb-Stunden-Takt und zwei Bussen geht Scafaro zunächst aus, der übrigens am Montag zum Vereinsvorsitzenden gewählt wurde. Sein Stellvertreter ist Eric Siebert, dessen Papa Michael Siebert übernahm das Amt des Schatzmeisters. "Die Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz fühlt sich für dieses Projekt zuständig und möchte natürlich mit allen Fraktionen und Gemeindevertretern gemeinsam an einem Strang ziehen", ergänzt Siebert, der für die F.Bg.W. Mitglied der Gemeindevertretung ist. Hans-Joachim Rapp vom Vorstand des Brieselanger Vereins berichtet indes erfreut von der Entwicklung, die der dortige Verein seit 2007 genommen hat. Demnach wurden seit Oktober 2007 immerhin 142 640 Fahrgäste befördert. 2019 waren es 13 060 Passagiere. "Unsere Busse fahren nach einem regelmäßigen Fahrplan", bestätigt Rapp. 19 Fahrer sind im Verein aktiv, der derzeit insgesamt 43 Mitglieder zählt.

Die Fahrer stellen sich laut Scafaro alle zwei Jahre einem ärztlichen Test und müssen ansonsten im Besitz des Pkw-Führerscheins der Klasse B sein. Die Busse wären nach bisherigen Planungen Achtsitzer, daher reiche der Pkw-Führerschein auch aus.

Nachdem nun die Vereinsgründung absolviert wurde, will der Verein recht schnell ins Laufen kommen. Viele Interessenten haben sich bereits via Facebook gemeldet. "Hexenwerk wird das nicht, wir werden vermutlich nicht vor 2021 fahren können", dämpft Michael Siebert allzu hochfliegende Erwartungen.

Ansprechpartner für Interessenten ist Marco Scafaro, Telefon 0151 52434912 oder per Mail buergerbus.wandlitz@yahoo.com