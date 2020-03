Merle Hilbk

Frankfurt (Oder) Wer den Namen Weigle googelt, stößt auf mehrere Dutzend Einträge: Texte, Bilder, Videos. Findet Bratschisten, Cellisten, Violinisten und einen Dirigenten, der auf Youtube wortreich und lebhaft gestikulierend sein Handwerk erklärt. Aber der ist jung und dunkelhaarig.

Jörg-Peter Weigle ist 66, aschblond und taucht selten im Bild auf. In Videos, unter denen sein Name steht, sieht man das Cover einer CD, oder Chor und Orchester aus der Totalen. Dabei ist der Berliner seit Jahrzehnten ein Name in der Dirigentenszene. Er hat nicht nur große Orchester und Chöre geleitet, sondern hatte auch eine Professur für Chordirigieren an der Hanns-Eisler-Hochschule für Musik und wurde deren Rektor. Doch es gibt wenig Medienberichte über ihn. Die Musiker-Weigles auf den Bildschirmen – das sind Verwandte. Junge Leute.

Vermutlich ist diese mediale Leerstelle kein Zufall, denn ein Mensch, der beruflich so in der Öffentlichkeit steht, kann den allzeit gezückten Handycams und den Vermarktungswünschen von Veranstaltern heute eigentlich nur schwer entgehen. Vielleicht schätzt Weigle die Selbstinszenierung nicht – was bei seinem Antritt als Chefdirigent des Brandenburgischen Staatsorchesters erst einmal auf Kritik stieß: Sein Vorgänger, der hätte mehr Glanz verbreitet, hieß es. Jörg-Peter Weigle wirbt nicht um Fans, er tritt hinter der Musik gewissermaßen zurück.

Energien der Musiker aufnehmen

Sein Selbstverständnis sieht anders aus: Bei einem professionellen Orchester müsse ein Dirigent nicht dauernd Input geben, sondern vor allem die Energien der Musiker aufnehmen und mit denen der anderen kanalisieren. An den Hochschulen würden Musiker heute zur Selbstständigkeit erzogen. Eine eigene Vorstellung sollten sie entwickeln vom Klang eines Stückes. Deswegen könnten Dirigenten nicht wie Diktatoren auftreten, die Musikern ihren Stil aufzwängen.

Auch die Erwartungen an ein Staatsorchester haben sich geändert. Natürlich soll es handwerklich auf einem internationalen Level arbeiten. Aber es soll auch die Region und ihre Geschichte musikalisch repräsentieren. "Brandenburg ist von den historischen Umbrüchen des 20. Jahrhunderts geprägt, von Krieg, Kollektivierung, Systemwechsel, Landflucht", sagt Jörg-Peter Weigle. "Das sollte sich auch in irgendeiner Form in der Musik seines Orchesters widerspiegeln."

Das Brandenburgische Staatsorchester sei ein Orchester mit einer großen Energie, die "die Musiker ausstrahlen und selbst entgegennehmen", sagt sein Chef. Eine Energie, die sich auch aus dem Kampf gegen Finanznöte speiste, der nun glücklicherweise vorbei sei. Geblieben sei ein Orchester, das so präsent sei, dass es "die Flöhe husten hört" – eine Energie, die sich nun produktiv nutzen lässt.

Weigles Aufgabe in Frankfurt sieht er darin, diese Energie zu kanalisieren, so dass die Musik – innerhalb eines gemeinsam festgelegten Rahmens – frei fließen kann: "Es ist wie mit dem Meer. Man baut Buhnen, zwischen denen das Wasser dann branden kann. So kann man entspannt am Strand stehen und die Brandung bestaunen."

Ein Dirigent, der nicht Maestro sein will, sondern Relais, der Musik nicht "schafft", sondern ermöglicht. Vielleicht kann die Biografie, die Journalisten so gern zur Erklärung heranziehen, helfen: Jörg-Peter Weigle kommt aus einem protestantischen Pfarrhaus in Anklam. Er war das jüngste von sechs Geschwistern. Er ist in den späten 1960er-Jahren beim Leipziger Thomanerchor sozialisiert worden, musikalisch und geistig, er mag die klar strukturierte Musik von Bach noch heute und sagt: "Warum sollte mich etwas ohne Regeln interessieren?"

Dann könnte man folgern: Der Mann hat gelernt, sich im Dienste einer Gemeinschaft zurückzunehmen. Er sucht das Verbindende, nicht das Trennende und ist von einem spirituellen System geprägt, das das Ego eindämmt. Und er hat lange nicht selbst hinterm Pult gestanden, sondern Dirigenten ausgebildet. Aber vielleicht sollte man sich mehr an der Arbeitsweise eines "Relais"-Dirigenten orientieren und durchlässiger werden für das, was einem direkt begegnet.

Wer Jörg-Peter Weigle in seinem von einem schwarzen Flügel dominierten Büro im Erdgeschoss der Frankfurter Konzerthalle besucht, trifft einen Menschen, der präsent ist, im wahrsten Sinne des Wortes: ganz in der Gegenwart. Seine Erklärungen haben nichts Belehrendes oder Hierarchisches, er nimmt sein Gegenüber ernst. Wenn er zwischendurch ein Stück auf dem Flügel anspielt, lächelt er so selbstvergessen, als sei er nur noch Körper, durch den der Klang fließt.

Ein völlig vergessenes Stück

Die Noten vor ihm sind die Originalpartitur des Stücks, das er am 6. März in der Frankfurter Konzerthalle und am 11. März noch einmal in der Berliner Philharmonie dirigieren wird. Das 1908 uraufgeführte Oratorium "Ruth" des Berliner Komponisten Georg Schumann wurde seit dem zweiten Weltkrieg nur ein einziges Mal gespielt. Die Aufführung sei ein Wagnis, denn "Orchester und Chor müssen auf sehr komplexe Weise miteinander kommunizieren." Ein anstrengendes Hörerlebnis aber wird es nicht. Denn die Musik ist spätromantisch. Der Kritiker der ersten Aufführung nannte sie "von milder, klarer Schönheit und Gefühlswärme".

Der Text erzählt die alttestamentarische Geschichte von Ruth, die ihre Heimat aus Not verlassen muss, in der Fremde erst ihr Auskommen findet, dann ihren Mann verliert und nach Hause zurückkehrt, wo sie wie eine Fremde behandelt wird. Er habe dieses Stück bewusst ausgesucht, weil es "eine Brandenburg-Geschichte erzählt".

"Wie oft habe ich gehört, dass Klassik etwas aus einer vergangenen Zeit ist, das kein Mensch mehr braucht", sagt Weigle, als er am Mittag sein Büro abschließt. "Dabei hilft sie uns doch, uns besser in der Gegenwart zurechtzufinden!"

Georg Schumann, "Ruth", konzertante Aufführung des Staatsorchesters mit dem Philharmonischen Chor Berlin, 6.3., 19.30 Uhr, Konzerthalle "C. Ph. E. Bach", Frankfurt (Oder), 11.3., 20 Uhr, Philharmonie Berlin. Karten MOZ-Shop Tel. 0335 66599558