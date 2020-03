Sie in Gelb, er in Pink: Karin Hanczewski und Sebastian Brandes bei den Dreharbeiten auf dem Bad Saarower Eibenhof. Gefilmt wird die Szene von zwei Seiten. © Foto: Bernhard Schwiete

Bad Saarow Für das Fernsehen wird sogar ein ganz große Ausnahme zugelassen. Fußboden, Wände, Decke – in der Kulturscheune auf dem Bad Saarower Eibenhof ist fast alles aus Holz. Trotzdem darf sich Schauspieler Nikolaus Kühn im Gebäude eine Zigarre anzünden, nachdem er auf einem knallroten Sofa Platz genommen hat. Zu sehen ist das voraussichtlich im Frühsommer im ZDF. In Bad Saarow laufen zurzeit die Dreharbeiten für eine fünfteilige Mini-Serie mit dem Arbeitstitel "Pricks", der möglicherweise bis zur Ausstrahlung noch verändert wird.

Nikolaus Kühn spielt einen von vier Männern, die eine erfolgreiche Karriere hingelegt haben, als Fußballprofi, als Filmproduzent, als Frauenarzt und als Start-Up-Gründer. Nun befinden sie sich aber in einem Landhaus in Brandenburg – Drehort und Handlung passen hier also genau zusammen –, in dem sie sich eine Therapie begeben haben. Denn sie alle haben sich wegen sexueller Belästigung schuldig gemacht. "Der Fußballprofi hat Fotos seines Penis’ an Fans geschickt, der Gynäkologe hat die Vaginas seiner Patientinnen fotografiert", schildert Felix von Boehm, Produzent der Firma Lupa Film, die für die vom Medienboard Berlin-Brandenburg geförderte Serie mit dem ZDF und dem Kultursender Arte zusammenarbeitet.

"Ich kannte die Location hier durch das Festival Film ohne Grenzen", sagt von Boehm. "Es ist einfach schön hier, und jetzt werden hier Filme nicht nur angeschaut, sondern auch gemacht." Die Serie, die, wenn sie fertig ist, aus fünf Episoden mit je 20 Minuten Länge besteht, werde vollständig auf dem Eibenhof gedreht. "Mit der Scheune, dem See und dem Wäldchen haben wir hier viele verschiedene Kulissen", so der Produzent. Vor eineinhalb Wochen gingen die Arbeiten los, nächsten Donnerstag sollen sie abgeschlossen sein.

Am Freitag haben die Schauspieler keinen einfachen Job. Gedreht wird im Freien, winterlich gekleidet sind sie aber nicht. Die Regisseurinnen Isabell Suba und Lilli Tautfest setzen auf knallige Farben. Sebastian Brandes trägt einen pinkfarbenen Jogginganzug. Karin Hanczewski, bekannt als Kommissarin Karin Gorniak im Dresdner Tatort, ist von oben bis unten in Gelb gewandet. In jeder Unterbrechung beim Dreh lässt sie sich eine dicke Jacke reichen.

Komödiantisch-bissige Satire

Hanczewski spielt mit Bärbel Schwarz zwei Frauen, die aus dem Gefängnis ausgebrochen sind, auf der Suche nach einem Versteck in dem Landhaus auf die vier Männer treffen und dort in die Rolle von Therapeutinnen schlüpfen. "Wir wollen uns mit der Serie der Me-Too-Debatte auf komödiantisch-bissige Weise annähern. Sie ist eine Satire ohne jeglichen Realismus-Anspruch", sagt von Boehm. Wie die Geschichte endet, wird natürlich nicht verraten. Offenbar aber gibt es auch einen Toten. Unter den Requisiten, die in der Kulturscheune lagern, ist jedenfalls auch eine Puppe, die eine männliche Leiche darstellt.

Auf dem Eibenhof kümmert sich Angela Grabley um das 25-köpfige Filmteam. "Wir sind in der Motiv-Datenbank des Medienboards gelistet", sagt sie. Vor allem Foto-Shootings hätten auf der denkmalgeschützten Anlage schon oft stattgefunden. Unter anderem seien in Bad Saarow Werbe-Aufnahmen für das Möbelhaus Höffner, für die Baumarktkette Hornbach und für den Gartengeräte-Hersteller Gardena entstanden.