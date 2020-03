Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Seit fast zehn Jahren ist der alternative Standort für die Stadt- und Kreisbibliothek "Hans Keilson" ein Thema. Zehn Jahre in denen die Mitarbeiterinnen ein Stück weit außen vor geblieben sind, bei der Frage, wo sie in Zukunft arbeiten werden. "Ich hätte mir gewünscht, dass diejenigen, die jetzt Entscheidungen fällen, mal zu uns gekommen wären", sagt Dolores Swiderek unumwunden. Auch wäre es der Leiterin des Bereiches Verwaltung Bibliothek-Archiv lieber gewesen, die Bürger wären früher beteiligt worden. Viele seien der lange währenden Diskussionen überdrüssig.

Seit 1995 ist die Bibliothek in den Räumlichkeiten in der Gartenstraße untergebracht. Seither hat sich viel verändert. Nicht nur die Lesegewohnheiten der Bad Freienwalder und ihr Nutzungsverhalten. Die bauliche Substanz, die fehlende Fläche und die fehlende Barrierefreiheit beim Zugang und in der Bibliothek sind zum Problem geworden. 2012 sind dann die Ideen und Entwürfe für den Bahnhof und die alte Post entstanden. "Die nun wieder aus der Schublade geholt wurden. Doch der Standort am Bahnhof sei für sie außen vor. "Die Post ist die einzige Alternative", findet die Diplom-Bibliothekarin.

Denn die Bibliothek der Zukunft müsse zentral gelegen sein, ein Ort, an dem man gerne verweilt. "Es geht um Kommunikation, soziale Kontakte und Information", sagt Dolores Swiderek. Lesungen, Ausstellungen sollten dort möglich sein. "Dazu braucht man Fläche", ist sie überzeugt. Und: "Man bekommt die Kids nicht, wenn man nichts anbietet."

Kinder und Erwachsene Ü60 seien die Hauptnutzer der Stadt- und Kreisbibliothek. Eine Nutzung, die sich in den vergangenen Jahren gravierend verändert hat. Schon lange heißt es nicht mehr "Psst!" und "Ruhe bitte". "Es geht ums Lesen, Entspannen, Recherchieren und Nutzen digitaler Medien", berichtet Dolores Swiderek. Einen Ort der Leseförderung und einen multimedialen Erlebnisort – nicht nur für Kindertagesstätten und Schulen sondern auch für lokale und regionale Partner – ein Ort zum Ausprobieren neuer Medien, zum individuellen Lernen aber auch zur Teamarbeit wolle und könne man schaffen. Wie es andere Städte vorgemacht haben. Öffentlich und für alle Generationen und viele Zwecke nutzbar.

Bedarf erarbeitet

Es gebe zwar kein Bibliotheksgesetz, sagt die Leiterin, aber sehr wohl Vorgaben. Die zuständige Landesfachstelle habe den Bedarf erarbeitet. "Die Post hat die Lage und sie hat die Größe, um die Bibliothek und das Archiv zu vereinen", macht Dolores Swiderek deutlich. Und wünscht sich, dass das Berücksichtigung findet. Das Ziel bestehe darin, die Bibliothek als "Treffpunkt der Stadt" und das Archiv als "Gedächtnis der Stadt" zukunftsfähig zu gestalten. "Die Entscheidung für den Standort ist eine Entscheidung für die Stadtentwicklung und damit eine Entscheidung für die Zukunft."