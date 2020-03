Stefan Lötsch

Ortsmarke (MOZ) Die Zahl der Arbeitslosen ist im Bereich der Geschäftsstelle Eisenhüttenstadt der Agentur für Arbeit im Januar um 46 auf 1697 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,3 Prozent. Damit bildet der Bereich Eisenhüttenstadt in Ostbrandenburg eher eine Ausnahme. Denn Jochem Freyer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder) bilanziert für Ostbrandenburg: "Aufgrund des außergewöhnlich milden Wetters ist die Winterarbeitslosigkeit auch in diesem Jahr schon im Februar leicht zurückgegangen. Die Personalnachfrage der Unternehmen liegt unter dem Vorjahr, aber weiter auf hohem Niveau."

Arbeitgeber hielten auch in schwierigen Phasen an ihren Mitarbeitern fest. "Deshalb war das Risiko, entlassen zu werden, noch nie so niedrig wie jetzt", erklärt Freyer. Er unterstützt neue gesetzliche Regelungen auf Bundesebene: "Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist ein sinnvoller Schritt. Es wird die hohe Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften vorerst nicht entspannen." Das neue Gesetz werde jedoch einzelnen Unternehmen, die einen längeren Atem mitbringen, Chancen bieten.

1231 Stellen sind derzeit im Landkreis Oder-Spree als vakant gemeldet. Davon kamen im Februar 330 neu hinzu, unter anderem auch aus den folgenden Bereichen: Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung (82), Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung (53)