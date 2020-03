Thomas Gutke

Frankfurt (Oder)/Seelow (MOZ) Es soll ein besonderes Konzert an einem besonderen Ort 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs werden: Am 15. Mai spielt das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt (BSOF) vor der Gedenkstätte Seelower Höhen die "Leningrader"-Sinfonie von Dimitri Schostakowitsch.

Weil sich für die Open-Air-Veranstaltung auch ranghohe Politiker angekündigt haben, gelten nun jedoch besondere Sicherheitsvorkehrungen. Darüber informiert BSOF-Pressesprecher Uwe Stiehler. Das Staatsorchester habe die Auflage erhalten, den Namen jedes Konzertbesuchers an das Bundeskriminalamt melden zu müssen. Es werden ausschließlich personalisierte Eintrittskarten herausgegeben, die nicht übertragbar sind. Demnach dürfen am 15. Mai nur Besucher auf das Gelände, deren Namen zuvor vom BKA überprüft wurden.

Wer das Konzert besuchen möchte, muss daher bis zum 19. April seinen Namen, Adresse, Geburtsort und Geburtsdatum an das Staatsorchester übermitteln. Entweder an die E-Mail-Adresse: leningrader@bsof.de; telefonisch unter 0335 552 7300 oder per Post an Brandenburgisches Staatsorchester, Stichwort Leningrader, Lebuser Mauerstraße 4, 15230 Frankfurt. Die Auflagen gelten auch für Besucher, die bereits ein Ticket im Vorverkauf erworben haben.

Alle Karten werden am 15. Mai vor Ort – gegen Vorlage des Personalausweises oder Passes – gegen personalisierte Tickets umgetauscht. Karten kosten zwischen 16 und 31 Euro.