Mit dem Neubau des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Eberswalde am Winterhafen wurden neue Sozialräume und Büros für die 30 Mitarbeiter in Frankfurt geschaffen. Auch die Werkstätten wurden überarbeitet. © Foto: René Matschkowiak

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Für die Mitarbeiter der Frankfurter Außenstelle des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde (WSA) hat ein jahrelanges Warten nun endgültig ein Ende. Schon Anfang des Jahres konnten die Räumlichkeiten des neuen Gebäudes am Winterhafen in Frankfurt fast komplett genutzt werden, obwohl noch einige kleine Restarbeiten geleistet werden mussten. Im Vergleich zu den vorherigen baulichen Zuständen in der Niederlassung, die Personalrat Michael Reckzeh als katastrophal bezeichnete, herrschen jetzt beste Arbeitsbedingungen für die 30 Kollegen.

Neue Sozialräume wurden ebenso geschaffen wie neue Büros und auch die Werkstätten wurden überarbeitet. Ein Teil des Budgets von etwa 2,5 Millionen Euro sind für Maßnahmen zum Schutz vor Diebstählen nötig geworden. Es wurde mehrmals eingebrochen und Werkzeuge und auch Schiffsmotoren wurden gestohlen. Das Objekt ist nun durch hohe Zäune geschützt und wird auch von einem Wachschutz in den Nachtstunden kontrolliert.

Die Mitarbeiter kümmern sich hauptsächlich um die Uferbefestigungen, sorgen dafür, dass die Buhnen intakt sind, und kümmern sich auch um die Schilder auf den Wasserstraßen und um die Wasserstandsmessungen, die mit Echolot ausgeführt werden. "Im Winter, wenn es mal Eis auf der Oder gibt, fahren sie natürlich auch Eisbrecher", erklärt Sebastian Dosch, Pressesprecher des WSA. Aber auch in frostfreien Zeiten können die Frankfurter froh über die Außenstelle vor Ort sein. Zum Beispiel dann, wenn sich ein Schiff oder Sportboot auf einer Sandbank festfährt oder einen anderen Schaden hat und zum Beispiel Treibstoff ausläuft. "Das ist zwar dann nicht unsere originäre Aufgabe, aber im Sinne der Amtshilfe leisten wir dann natürlich schnelle Hilfe", sagt Sebastian Dorsch. Zumal die Wege auf der Oder weit sind. "Wenn sich die Wasserschutzpolizei gerade auf dem Oder-Spree- Kanal befindet, muss ja trotzdem schnell jemand vor Ort sein", erklärt er.

Schwieriger Baugrund

Vor anderthalb Jahren wurde Richtfest des Neubaus gefeiert. "Die Fertigstellung des Zweckbaus hatte sich verzögert, weil natürlich der Bauuntergrund nicht der leichteste ist", so Dosch. Unter anderem musste eine Trinkwasserleitung überbaut werden. "Keine ganz leichten Voraussetzungen."

In Zukunft wird eine ökologische Bauweise am Wasser auch für die Mitarbeiter des Schifffahrtsamtes immer wichtiger. "So wurden etwa bei Reitwein Buhnen nicht mehr im 90-Grad-Winkel zum Wasser, sondern parallel in Fließrichtung gebaut", beschreibt er.

Erfolgt sei das in enger Abstimmung mit Umweltverbänden. Frankfurt, dessen Bereich bis Ratzdorf geht, ist der südlichste Bezirk des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Eberswalde, das sich im Norden bis zur Müritz erstreckt. Im gesamten Amt arbeiten 430 Mitarbeiter.