Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Eine Landschaft, vier Orte, ein Bus, viele Menschen und ein Fest: Das ist die Idee des Oderbruchmuseums Altranft. Inzwischen laufen die Vorbereitungen auf die vom Bundeslandwirtschaftsministerium und der Bundesanstalt für Landwirtschaft geförderte Aktion auf Hochtouren. In den vier Festivalorten Golzow, Letschin, Wuschewier und Neurüdnitz beziehen junge Künstler die Einwohner in ihre Aktionen mit ein.

Geplant ist, dass ein von Jakob Rüdrich aus Wilhelmsaue gestalteter Festivalbus am 13. Juni um 12 Uhr in Neurüdnitz startet und für jeweils anderthalb Stunden in den Festivalorten Station machen wird. Um 19 Uhr beginnt dann in Wuscherwier auf der Festwiese ein "Heimatkonzert". Am 14. Juni startet der Bus um 12 Uhr in Golzow und fährt Retour nach Neurüdnitz. Jakob Rüdrich macht die Fahrten zur Erkundungstouren.

Golzower Erinnerungen

An den vier Stationen sind Künstler dabei, ganz spezielle Projekte vorzubereiten. In Golzow erwartet die Besucher ein "Zeit-Triptychon", erklärt Bernhard Bauch. Der Medienkünstler richtet im "Dorfladen+" eine zeitweilige Heimatstube ein, in der die Exponate gezeigt werden, die die Golzower ihm gebracht haben und noch bringen. Es geht dabei um Gegenstände, die für ihre Besitzer wichtig waren sowie die dazu gehörenden Geschichten. "Wir können noch viele Exponate gebrauchen", sagt Bauch. Entweder wendet man sich direkt an ihn (Mail an heimat@stupidius.net) oder kommt damit am 6. März von 11 bis 15 Uhr zum "Dorfladen+", wo zu dem Zeitpunkt der Regionalmarkt einlädt. Teil zwei des Triptichons ist am 14. Juni ein gemeinsames Frühstück, zu dem jeder seinen Beitrag an Lebensmitteln mitbringt. Im Teil drei soll es um die Zukunft gehen. Der Medienkünstler bittet alle Gäste des Festivals, ihre Wünsche in einen Apparat zu sprechen. Das ist dann später als "Zukunftsorakel" anzuhören. Im Filmmuseum beginnt abends das Sommerkino.

In Wuschewier bereiten Julia Vogel und Stefan List einen "Parcours" vor: Die Kneipe "Mirabelle" wird kurzzeitig aktiviert. An den alten Bäckerladen wird erinnert und Brot gebacken. Es gibt eine Briefkastengalerie und schließlich werden auf der Wuschewiere wieder Flöße zu Wasser gelassen. Bis 2005 war es der Höhepunkt bei den Sommerfesten der vor 15 Jahren aufgelösten Feuerwehr, wenn die Mannschaften darauf um die Wette paddelten. Die beiden Macher haben die Neutrebbiner eingeladen, sich in das Festivalprogramm einzubringen.

Herkunft und Heimat kartiert

In Letschin geht es um eine interaktive Landkarte. Der Klangkünstler Julius Breitenfeld aus Wilhelmsaue will damit den Unterschied zwischen Herkunft und Heimat sichtbar machen. Interviews mit Menschen aller Generationen bilden die Grundlage der großflächig inszenierten Landkarte, die während des Heimatfestivals weiter gestaltet wird. Breitenfeld arbeitet dabei intensiv mit David Dwier vom Boberhaus zusammen, wo die Aktion auch stattfinden wird.

In Neurüdnitz will der Fotograf Alex Schirmer an die Tradition des Heimatvereins und der von Frank Bergemann begründeten Heimatstube anknüpfen. Mit Gesprächen über den Gartenzaun wird ein "Neurüdnitz-Ratgeber" entstehen, und vielleicht der Heimatverein eine Verjüngung erfahren. Wer Lust hat, beim Festival mitzumachen, kann sich an die jeweiligen Künstler oder direkt an Lars Fischer vom Oderbruchmuseum Altranft wenden.

Bus-Platzreservierung: www.heimatfestivaloderbruch.de