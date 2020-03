Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Im Rahmen der Frauenwoche findet am Donnerstag, 5. März, um 18 Uhr im Kulturhaus Johannes-R.-Becher in Falkensee die szenische Lesung mit Musik zu Käthe Kollwitz "Ich will wirken in dieser Zeit" statt. Gelesen wird aus ihren Tagebüchern und Briefen.

Geboren in Königsberg am 8. Juli 1867, gestorben in den letzten Kriegstagen am 22. April 1945 in Moritzburg. Zwei Kriege hat Käthe Kollwitz erlebt, die ihr zwei geliebte Menschen genommen haben, ihren Sohn und ihren Enkel. Ihre Trauer hat sie auf Papier gebannt und in Stein gemeißelt. Und hat sie uns Heutigen hinterlassen als dringliche Aufforderung zum friedlichen Zusammenleben.

Aber nicht nur die meisterliche Darstellung von Krieg, Hunger, Not und Tod macht Käthe Kollwitz zur bis heute bedeutendsten deutschen Künstlerin. Ihr Lebenswerk umfasst weit mehr – Liebe, Mütterlichkeit, Zärtlichkeit, Leidenschaft. Alles, was sie in 77 Jahren erlebt und zu ihrer einzigartigen Kunst gemacht hat.

Ein literarisch-musikalisches Programm mit dem Kalliope-Team bestehend aus Valeska Hegewald (Wort & Gesang), Petra Patzer(Interpretation & Liedbegleitung) und Gisela M. Gulu (Programmautorin & Moderation). Der Eintritt ist frei, um telefonische Reservierung wird gebeten: 03322/3287.