Bärbel Kraemer

Golzow Wilhelm Meyer in Neukölln bei Berlin verlegte vor mehr als 100 Jahre diese Ansichtskarte aus Golzow - darstellend die Kirche mit dem gegenüberliegenden Pfarrhaus und der Schule. Der Fotograf hatte für die Ansicht eine Perspektive gewählt, die nach ihm auch Maler inspirierte. Der Grundstein für den auf einem künstlich angelegten Hügel errichten Kirchbau wurde am 27. April 1750 gelegt. Am 10. Oktober 1751 war der Bau soweit vorangeschritten, dass die Glocken in den Turm gebracht werden konnten. Die Weihe des Gotteshauses wurde am 3. Dezember 1752 vollzogen. Bis zu diesem Zeitpunkt war Golzow nahezu 20 Jahre ohne eine Kirche. Was war geschehen? Ein schweres Gewitter zog am 29. Mai 1733 über den Ort. Die Gemeinde hatte sich gerade zu einem Festgottesdienst in der Kirche eingefunden, um das Pfingstfest zu feiern, als unvorstellbares geschah. Während der Predigt schlug ein Blitz ein. Vier Menschen starben, 40 wurden verletzt. Der Schaden an der Kirche war immens. Der Turm musste wegen bestehender Einsturzgefahr abgetragen werden musste. Da kein Geld für einen Neubau vorhanden war, konnte das Kirchengebäude nur ausgebessert werden. Erst am 8. Februar 1850 sah sich die Gemeinde in der Lage, Maurermeister Gottfried Nagel aus Nauen mit der Bauausführung einer neuen Kirche zu beauftragen.